Prequela de jogo de terror Daymare: 1998 anunciada

Daymare: 1994 Sandcastle foi anunciado recentemente, naquele que representa o regresso do universo de terror Daymare.

Em desenvolvimento pelos Invader Studios (responsáveis por Daymare: 1998), Sandcastle é a sua prequela.

A editora Leonardo Interactive e os Invader Studios apresentaram recentemente Daymare: 1994 Sandcastle e indicaram ainda que o jogo está previsto para 2022, altura em que chega aos PCs e consolas (Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X).

Daymare: 1994 Sandcastle é a prequela do jogo de 2019, Daymare: 1998, um jogo de terror na terceira pessoa desenvolvido também pelos Invader Studios.

Daymare: 1994 Sandcastle

Daymare: 1994 Sandcastle é um jogo de terror na terceira pessoa que aposta forte na narrativa. O jogo, um survival, coloca o jogador na pele da Agente Especial Dalila Reyes, uma ex-espia do Governo que agora se encontra ao serviço da H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search).

Tal como no jogo original, Dalila encontra-se prestes a embarcar em mais uma aventura num mundo aterrorizador e ameaçador. Ela encontra-se prestes a entrar no mais avançado centro de pesquisa dos Estados Unidos da América e não vai gostar do que aí vai encontrar. Além da escuridão e dos impenetráveis labirintos das instalações, algo se esconde nas sombras.

A ação decorre em 1994. Após um misterioso acidente, esta instalação (a mais avançada na altura) cessou comunicações com o exterior e os procedimentos automáticos de segurança interna da base, fecharam qualquer tipo de acesso com e do exterior, como medida de segurança. Dalila vai ter de aí entrar e descobrir o que se passou…

Segundo os Invader Studios, Daymare: 1994 Sandcastle apresenta inimigos extremamente ameaçadores que, adicionados a mecânicas mais hardcore de combate, a uma série de puzzles e obstáculos inteligentemente colocados no caminho do jogador, farão de Sandcastle, uma experiência exigente e com alguns sustos para quem se aventure.

Principais características de Daymare 1994: Sandcastle

Personagens novos e alguns regressos – O jogador faz parte da missão ultrassecreta com o nome de código “Sandcastle” acompanhando a personagem principal, a Agente Especial da H.A.D.E.S. Dalila Reyes, enquanto tenta reconstruir o passado de alguns dos personagens mais importantes de Daymare: 1998.

Inimigos aterrorizadores e extremamente letais – A luta pela sobrevivência levará Dalila a lutar, matar, desmembrar tudo os que se mexa naquelas instalações. No entanto, há que ter uma coisa em conta: alguns destes inimigos são muito inteligentes e agressivos.

Interface melhorado – O interface D.I.D. marca regresso em Sancastle, mas melhorado e redesenhado. O jogador poderá fazer toda a sua gestão de inventário, munições e items de saúde diretamente a partir de um novo e mais intuitivo sistema de interface.

Eye to the Scanner – Graças a um dispositivo novo instalado no braço de Dalila, o jogador pode analisar áreas do ambiente circundante e revelar dessa forma, puzzles para completar, documentos secretos e items escondidos.

Puzzles imersivos – A solução para a maior parte destes puzzles encontra-se quase sempre à frente dos nossos olhos. O jogador apenas terá de procurar por pistas escondidas nos cenários para as encontrar. E quando ultrapassados podem revelar surpresas e tesouros valiosos.

De certeza que está morto? – Os Invaders Studios preparam em Sandcastle alguns dos mais duros e persistentes inimigos da série. Mesmo depois de os derrubar, pode não existir uma certeza que estão mesmo mortos. Cedo iremos descobrir que alguns deles podem voltar a atormentar-nos, mas, sob novas formas ainda mais perigosas.

Grafismo e Efeitos Especiais – O jogo encontra-se em desenvolvimento com recurso ao Unreal Engine 4, pelo que, com a ajuda de uma banda sonora tensa e à medida, a experiência promete momentos de verdadeiro terror.

Daymare: 1994 Sandcastle tem data de lançamento prevista para 2022, para PC e consolas (Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X).