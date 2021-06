Protótipo do iPod touch parece mais moderno que o atual. Ainda haverá lugar para o iPod?

A questão que se coloca é: até que ponto faz sentido um iPod touch? Bom, a resposta não é fácil, até porque o que este gadget oferece, qualquer iPhone oferece. Ok, mas podemos querer um leitor de música e não um smartphone. Seja como for, enquanto o mercado dos “MP3” está a morrer, a empresa Apple parece continuar a querer vender o seu iPod.

O foco deste dispositivo é mais que a música, ou o vídeo, a Apple pisca o olho aos jogos e ao mercado das consolas gaming portáteis. Apareceram umas imagens interessantes de um protótipo que hoje até faz sentido, pelo seu design.

A Apple continua a vender o seu iPod touch dentro da área Música do seu site. A história só por si mantém este dispositivo bem presente numa geração onde o MP3 foi rei.

Conforme muitos se lembrarão, o iPod touch foi lançado pela Apple em 2007, na mesma altura em que a empresa lançava o iPhone original. O dispositivo fornecia alguns recursos do iPhone, como o WiFi e um sistema operativo preenchido, mas a um preço substancialmente mais barato que o iPhone.

Houve uma mão-cheia de lançamentos, até que em 2012 a Apple colocou no mercado o iPod touch de 5.ª geração. As inovações trouxeram um ecrã mais generoso, suporte para gravação de vídeo 1080p, flash LED e suporte para a Siri. Foi inicialmente lançado em seis cores, primeiro nas versões de 32 GB e 64 GB, e mais tarde, em maio de 2013, apareceu um modelo mais barato de 16 GB.

Dispositivo vendido para música, jogos e muito mais

A Apple ainda vende o iPod e continua a ser uma escolha popular para os pais que querem dar a seus filhos um pequeno dispositivo sem o custo contínuo de um plano de comunicações. O modelo atual de 7.ª geração foi lançado em maio 2019, e a Apple atualmente posiciona-o, como um dispositivo de música e jogos.

Não pode viver sem música? Então vai adorar o iPod touch que agora vem com 256 GB de armazena­mento para guardar mais temas e álbuns do que nunca. Assine a Apple Music para ouvir mais de 70 milhões de canções em streaming e fazer o download das suas preferidas. Ou aceda à iTunes Store para carregar o iPod touch com as músicas que adora. O processador A10 Fusion permite um desempenho duas vezes mais rápido e gráficos três vezes melhores no novo iPod touch, mantendo uma fantástica autonomia da bateria. Está na base das apps e dos jogos de realidade aumentada e torna tudo mais rápido e fluido.

O tempo desta máquina, até pelo processador que a equipa, poderá estar a chegar ao fim. Ele vem equipado com o mesmo SoC que o iPhone 7, o A10 Fusion, e, para o moderno iOS, algumas das melhores funcionalidades poderão já não correr. É hora de o atualizar, ou então de terminar um ciclo dourado de um dispositivo.

Apple poderá estar a preparar um novo iPod touch

Surgiram agora na web, mais concretamente no Twitter do utilizador Mr·White @laobaiTD, imagens que aparentemente poderão indiciar um dispositivo da Apple em formato protótipo. As fotos publicadas tendem a dar a ideia que a estrutura atual do iPhone poderá ser partilhada pelo novo iPod touch.

O utilizador não diz nada sobre o que apresenta, além do “protótipo de 30 pinos do iPod touch 5”. O facto de ter um slot para a porta de 30 pinos mais antiga sugere que o design foi criado antes da Apple ter tomado a decisão de mudar para a porta atual Lightning, que o transformou no modelo atual no mercado.

Este poderia ser um modelo que iria seguir uma linha como o iPhone 5, por exemplo. Poderá estar agora de novo em cima da mesa atualizar o conteúdo e seguir a mesma linha do chassi mais “quadrado” indo ao encontro do que a Apple lançou com o iPhone 12 e que se espera para o iPhone 13. Fica a dúvida.