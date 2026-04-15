Gemini ganha app para macOS e entra na corrida da IA no desktop

A Google acaba de dar um passo importante na evolução da sua inteligência artificial. O Gemini passa a contar com uma aplicação dedicada para macOS, aproximando-se finalmente dos seus principais rivais no ambiente desktop.

Até agora, os utilizadores de Mac estavam limitados à versão web do Gemini. Mas isso muda com esta nova app, que promete uma experiência mais integrada e fluida no ecossistema da Apple.

Uma experiência mais próxima do sistema

A nova aplicação traz um conceito simples: colocar a IA sempre acessível.

Entre as funcionalidades destacam-se:

Atalho rápido (por exemplo, tipo Spotlight) para abrir o Gemini

Interface em formato de “chat flutuante”

Possibilidade de analisar conteúdos do ecrã (mediante permissões)

Integração com ficheiros, fotos e Google Drive

Histórico sincronizado com a conta Google

A ideia é tornar o Gemini num verdadeiro assistente de produtividade no desktop, sem necessidade de abrir o browser.

Uma das novidades mais interessantes é o conceito de “Desktop Intelligence”, que poderá permitir ao Gemini compreender o contexto do que está no ecrã e nas aplicações abertas.