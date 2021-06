Uma das funcionalidades mais pedidas nos últimos anos para o WhatsApp é o suporte para mais dispositivos. Os trabalhos têm sido realizados, mas ainda não pode ser usado por todos, estando ainda em testes internos no serviço.

Com esta novidade quase a ser lançada, surgem agora mais informações. Estas são importantes para se conhecer as limitações que o WhatsApp vai trazer para esta novidade que será certamente usada por muitos.

Usar o WhatsApp em mais do que 1 dispositivo é, por agora impossível. A única alternativa que existe é ter a versão desktop ou a app no PC, mas com as mensagens a serem sempre encaminhadas pelo smartphone. Este tem, obrigatoriamente, de estar ligado e preferencialmente na mesma rede.

O WhatsApp tem estado a desenvolver as ferramentas necessárias para ultrapassar esta limitação, estando perto de ser lançada. Agora, o conhecido site WABetaInfo veio revelar mais informação, mostrando quais as limitações que vão existir.

Em primeiro lugar, e este dado era já conhecido, só vão poder ser usados 4 dispositivos adicionais. Ao mesmo tempo, o smartphone original não vai necessitar de estar ligado à Internet para o WhatsApp funcionar estes novos equipamentos.

Este isolamento da Internet não poderá ser permanente, tempo um limite máximo de 2 meses. Nos novos clientes, será possível atender ou fazer chamadas, da mesma forma agora usada. Ficou claro também que a qualidade e desempenho podem ser afetados.

Curiosamente, esta nova funcionalidade parece que apenas poderá ser usada quer no desktop, quer no browser, não podendo ser ativada noutro smartphone ou tablet. Também o portar do Facebook terá esta opção. Todos os clientes precisam estar atualizados para a versão mais recente.

Espera-se que a novidade chegue dentro de um par de meses, com todas as suas funcionalidades. As limitações à sua utilização são já conhecidas e parecem garantir que o WhatsApp vai finalmente ter o que mais é pedido pelos seus muitos utilizadores.