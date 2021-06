É hora de conhecermos as novidades que a Microsoft preparou para o Windows e para outras áreas deste ecossistema. O desafio foi lançado na Build deste ano e agora toma finalmente forma.

Os rumores, as fugas de informação e até as versões que surgiram na Internet mostram que há um Windows 11 a caminho, mas certamente haverá muito mais para descobrir. Assim, acompanhe aqui a chegada do Windows 11.

Os últimos dias foram ricos em novidades para os lados da Microsoft. A chegada de um novo sistema operativo é já uma certeza, com todas as pequenas provocações que a Microsoft foi deixando.

Claro que muito mais surgiu e o Windows 11 acabou por ser mostrado antes do tempo. Tudo foi revelado, testado e até já analisado, mostrando um sistema renovado, principalmente a nível estético

Como é normal na Microsoft, esta não será uma simples apresentação de um novo sistema operativo. Há muito mais a descobrir e a ser revelado. O Windows 11 traz novas certezas, mas também muitas dúvidas, que vão ser certamente esclarecidas.

Aproveite então e conheça o Windows 11, e perceba o que será a próxima proposta da Microsoft para os próximos anos. Há certamente muito mais para descobrir e que foi já sendo avançado nos últimos dias.