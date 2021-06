Chegou o Windows 11, a próxima grande revolução da Microsoft

Estava prometido para hoje uma grande novidade da Microsoft. O Windows 11 era uma certeza que esperava apenas a confirmação e esta aconteceu agora.

O Windows 11 é oficial e a próxima grande revolução da Microsoft. Vamos assim conhecer ainda mais este novo sistema operativo.

Foi no evento desta tarde que a Microsoft apresentou o novo Windows 11. Este sistema está finalmente oficializado e todas as suas novidades foram conhecidas.

Uma das grandes mudanças está na nova interface que este sistema traz. Está mais polido, mais refinado e mais adaptado aos dias de hoje. Esta nova geração muda completamente o sistema que todos conhecemos.

Com novas janelas mais redondas, mais ajustadas e mais apelativas, o Windows 11 muda completamente. Claro que a ajudar está também o novo menu iniciar. Este elemento está reinventado e foi agora colocado a meio do ecrã.

Claro que desaparecem os Live Tile, estando agora mais “flat” e mais apelativo. Aqui temos tudo o que precisamos, mas de forma quase perfeita.

No campo dos detalhes, a Microsoft foi longe e apresenta uma forma nova de arrumar as janelas. Esta está sempre presente e ajuda o utilizador a organizar o seu espaço de trabalho.

Há, naturalmente muitos mais pormenores importantes e que vão surgir com o tempo e com o explorar deste sistema operativo. Os widgets são um regresso importante e que todos vão usar.

Em termos de desempenho, a Microsoft voltou a apostar neste sistema. A gestão das atualizações foi revista e estas são agora 40% mais pequenas e menos intrusivas para o utilizador. Há ainda a integração do Teams no sistema, com o eliminar do Skype.

A loja da Microsoft foi também renovada e recebeu parte da mudança que o Windows 11 traz agora para este sistema. Uma grande novidade é a integração das apps Android no sistema, acessíveis pela loja e com origem na Amazon.