Xiaomi Studios – a plataforma para criadores de conteúdo em vídeo a partir do smartphone

A Xiaomi tem no seu portefólio alguns dos melhores smartphones para filmar com câmaras com qualidade abismal. Aliás, esta é uma característica transversal aos equipamentos de topo atualmente disponíveis no mercado. Sob o slogan, “Creativity for Everyone”, ou seja, “criatividade para todos”, a Xiaomi está a preparar uma plataforma onde quer colocar qualquer pessoa com talento a criar vídeos com qualidade cinematográfica, sem que tenha que ter um grande investimento em equipamentos.

A plataforma Xiaomi Studios foi agora anunciada ao lado do programa Xiaomi Creator, numa conta na rede social Weibo, o que demonstra que, em breve, estará disponível para todos.

A Xiaomi acabou de criar uma nova conta na rede social Weibo denominada de Xiaomi Studios. Na verdade, estamos a falar num projeto que remonta já a 2019 e que pretende colocar qualquer pessoa a criar os seus próprios filmes, séries, curtas ou longas-metragens, a partir do smartphone.

Agora, com o desenvolvimento dos equipamentos e da própria qualidade de gravação, parece ser o momento ideal para expandir o programa e dar a conhecê-lo de forma mais alargada.

Segundo se pode ler no site dedicado ao Xiaomi Studios, a Xiaomi diz ser movida pelo objetivo de “Inovação para Todos”, e é isso que os mantém no mercado a oferecer a quantidade enorme de produtos tecnológicos a preços relativamente justo e até abaixo de muitas grandes marcas no mercado.

Com este pensamento a empresa diz querer dar uma oportunidade para que as pessoas revelem a sua criatividade e partilhem as suas visões únicas com o mundo.

Com cada vez mais qualidade na gravação de vídeo, os smartphones podem hoje ser uma ajuda para todos aqueles que querem começar a criar dentro do mundo audiovisual, mas que não tem recursos para comprar ou alugar equipamentos para tal.

O Xiaomi Studios surge então como uma plataforma para os “Mi Creators” mostrarem os seus filmes criativos, bem como uma comunidade para pessoas ao redor do mundo que procuram partilhar a sua criatividade com os seus telefones Xiaomi.

Na plataforma já podem ser vistas algumas criações e, em breve, com a abertura da plataforma ao público em geral, muitas mais passarão a integrar este portefólio.

A Apple é outra das empresas que está a apostar nesta área e a curta metragem Three Minutes é um dos exemplos do que se pode fazer com a câmara de um smartphone. Neste caso concreto com um iPhone X.