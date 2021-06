A campanha Software Sale acontece uma vez que a 24 de Junho, a Microsoft vai revelar a nova versão do seu sistema operativo: o Windows 11. Existem grandes expectativas no mercado neste momento mas por enquanto o Windows 10 ainda é rei.

Acredita-se que as principais alterações irão acontecer estão sobre o menu Iniciar, na Barra de tarefas e em toda a panóplia de Widgets e ícones, ficando na sua base o modelo tradicional de aplicação. A Microsoft pode ter atualizado muitas das bases do Windows e teremos de esperar até 24 de junho para ouvir falar sobre elas., mas entretanto, aproveitemos estes novos preços!

Software Sale: chaves digitais para Windows 10 e de futuro Windows 11

De qualquer modo, o Windows 10 vai continuar a ser o sistema operativo mais utilizado e melhor num futuro próximo, embora as evidências sugiram que poderá existir a possibilidade de atualizar gratuitamente do Windows 10 para o Windows 11, neste caso, com a Software Sale poderá atualizar em qualquer altura.

Ora a Godeal24 oferece um caminho seguro e económico para dar ao seu novo PC ou PC atual e poder, então, para atualizar qualquer PC compatível.

Então, na Godeal24 vamos encontrar excelentes soluções, que marcam toda a diferença na poupança diária.

Assim, os descontos diretos começam nos próprios cupões a utilizar, como SGO45

Office 2016 ou Office 2019? A escolha fica por sua conta!

À primeira vista, o Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 60% na compra.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO60 durante o checkout e obter o desconto:

A GoDeal24 pode oferecer ainda mais? Sim, basta procurar

Todavia, necessita de mais algum software ou jogo? Não precisa de se preocupar com a melhor flash sale Godeal24.com, pois além de poupar o catálogo é bastante vasto.

Antecipadamente, caso deseje adquirir qualquer outro software Microsoft listado para venda no website, é possível usufruir de um desconto de 55% com o código de cupão SGO60

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

Enquanto, no caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.