E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo Huawei P50 e do OnePlus Nord 2, do lançamento dos novos dobráveis Samsung, analisámos o tablet Chuwi HiPad Plus, e muito mais.

A Huawei já lançou as pistas sobre o que seria o seu novo smartphone topo de gama Huawei P50 já equipado com o novo sistema operativo HarmonyOS. O foco serão as câmaras e as expectativas são grandes para o futuro da marca fora da China, nesta nova fase da empresa no segmento mobile.

Já se esperava que o lançamento dos novos P50 acontecesse entre julho e agosto, e agora chegou a confirmação oficial da data de lançamento.

Os novos smartphones Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold são o grande trunfo da Samsung para este verão. Os rumores já apontavam uma data e foi agora confirmada através da página da Samsung na Rússia.

Além da data ainda há uma alusão clara aos dois smartphones que serão lançados.

Apesar de haver milhões de asteroides “perto” da Terra, a verdade é que o nosso planeta tem tido sorte, pelo menos desde há uns milhões de anos para cá. Contudo, há um asteroide que desafia a imaginação dos investigadores e especialistas neste tipo de fenómenos, o Bennu. Espera-se que esta rocha massiva chegue a 7,5 milhões de quilómetros da órbita da Terra. Este é um asteroide ativo, e que tem hipótese, remota, de atingir a Terra.

Uma colisão entre a Terra e este asteroide resultaria num evento que poderia ser apelidado de Armageddon, ou a destruição de todas as formas de vida do planeta. Mas a China diz ter já um plano que nos salvará!

A luta pelo turismo espacial está a levar os grandes bilionários do planeta a apostar em empresas que poderão mostrar o planeta Terra de um ponto de vista só acessível a muito poucos, a partir do espaço. Depois de Elon Musk apostar na SpaceX e ter já várias naves ao serviço da exploração do Universo, foi a vez de Richard Branson, dono da Virgin, subir ao espaço suborbital. Mais ambicioso quer ser Jeff Bezos e chegar um pouco mais longe.

O homem mais rico do mundo deverá sair esta terça-feira da Terra pela primeira vez. Com ele leva um estudante e uma pioneira da aviação, que se tornarão nas pessoas mais nova e mais velha no espaço. Veja aqui em direto a viagem.

Os cientistas estão a trabalhar em robôs mais versáteis e pequenos, à medida que o tempo passa e a tecnologia evolui positivamente. Esta evolução regista-se, por exemplo, na impressão 3D, que foi já capaz de originar casas sólidas e seguras. Neste caso, os cientistas imprimiram uma mão robótica capaz de jogar Nintendo.

Aquela conseguiu terminar o primeiro nível de Super Mario Bros, em menos de 90 segundos.

A Xiaomi tem na sua lista de produtos alguns produtos da área do áudio e a linha de earbuds Redmi Buds é uma das mais populares com grande fiabilidade e qualidade de som oferecida aos utilizadores. Recentemente, a linha recebeu uma atualização importante com os Xiaomi Redmi Buds 3 Pro.

Os novos earbuds oferecem cancelamento ativo de ruído, carregamento rápido e sem fios, têm ligação inteligente a diferentes dispositivos e ainda mais algumas particularidades, estando disponíveis por 45€.

A tecnologia e a ciência andam de mãos dadas para proporcionar ao ser humano recursos necessários para uma vida com mais qualidade. O caso da pandemia e da vacina contra a COVID-19 foi um exemplo de como é possível tirar proveito da sinergia entre estas duas áreas. Isso leva-nos para um feito incrível. Uma equipa da Duke University realizou o primeiro transplante de um coração totalmente artificial nos Estados Unidos.

Esta opção está a manter vivo um homem de 39 anos com insuficiência cardíaca súbita.

Apesar de não controlarmos a natureza, podemos em certa medida, para o bem e para o mal, interferir. Normalmente é mais para o mal. Apesar disso, há formas de “manipular” os eventos naturais, como a ocorrência de chuva, para combater o calor. A ideia e a execução com sucesso aconteceu no Dubai. O emirado dos Emirados Árabes Unidos usou drones que libertaram cargas elétricas nas nuvens fazendo com que se agrupassem e formassem precipitação.

Apesar da ideia parecer funcional, a verdade é que a chuva foi tanta que está a causar problemas na cidade.

O mercado dos tablets desacelerou, é um facto, mas isso não significa que tenha deixado de ser um segmento interessante. Para muitas pessoas, um tablet é o gadget que melhor se adequa não só ao seu tipo de trabalho mas também ao lazer, e a Chuwi continua a apostar nesse segmento.

Desta vez testámos o tablet Chuwi HiPad Plus, que apresenta um ecrã 2K de 11″, ótimos acabamentos e muito mais. Saiba tudo.

A OnePlus reservou o dia de hoje para apresentar oficialmente um novo smartphone Nord e os novos earbuds. O OnePlus Nord 2 estará à venda na Europa a partir de 399 € em duas configurações de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 128 GB nas cores Blue Haze e Gray Sierra em pré-venda a partir de hoje, com as vendas a começar a 28 de julho. Os OnePlus Buds Pro chegam apenas em meados de agosto e estarão disponíveis por 149 euros.

Venha conhecer melhor estes novos gadgets da OnePlus.

Os smartphones dedicados ao segmento gaming estão cada vez mais populares. A Xiaomi e as empresas do seu ecossistema vão lançado propostas nesta área e o POCO F3 GT é um dos exemplos mais recentes.

O POCO F3 GT vem equipado com um processador Dimensity 1200, tem gatilhos para jogo na lateral e ainda oferece carregamento rápido a 67W.

Tal como outras marcas, também a Mercedes está a apostar nos carros elétricos como o futuro para a marca. Já tem alguns modelos interessantes no mercado, anunciou agora uma das suas maiores mudanças dos próximos anos.

Do que a Mercedes revelou, a partir de 2030, a marca alemã pretende ter apenas no mercado carros elétricos, abandonando de vez os motores de combustão. O plano é ambicioso, mas tem alguns detalhes que vão mudar a forma como será implementado.

Atualmente, a Inteligência Artificial (IA) já é utilizada em muitos campos, para os mais variados fins. Aliás, esta capacidade tem revelado ser muito útil, embora também dotada de um tanto de perigosidade. No entanto, não possui, ainda, uma capacidade inerente aos humanos: imaginação.

Então, é dessa falha que os cientistas estão a tratar.

Como já não é novidade, o dióxido de carbono (CO2) é um dos grandes inimigos que enfrentamos, atualmente. Por essa razão e por querer ser uma potência mundial em energias renováveis, o Reino Unido está a lançar uma panóplia de projetos de captura de CO2.

Assim, a Escócia poderá ser a casa da maior fábrica da Europa, até 2026.