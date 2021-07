Samsung Galaxy Z Flip 3 não será indicado para quem gosta de ter muita bateria

A terceira edição do Samsung Galaxy Z Flip 3 poderá chegar já em breve. E as mais recentes informações apontam para que o seu lançamento aconteça no dia 11 de agosto de 2021.

No entanto, há agora dados que indicam que este novo smartphone dobrável não será indicado para utilizadores que valorizem telefones com muita bateria. Isto porque os dados indicam que o Galaxy Z Flip 3 virá com um carregamento de apenas 15W.

Galaxy Z Flip 3 poderá ter um carregamento de 15W

O próximo Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 são os dobráveis topo de gama da Samsung que vão chegar neste segundo semestre. Os novos equipamentos vão ser mais um importante contributo para rechear as prateleiras destinadas a este mercado.

Contudo, parece que nem todas as novidades relacionadas com o Galaxy Z Flip 3 vão ser do agrado dos consumidores. Isto porque o popular leaker Ice Universe revela que este dobrável da marca sul-coreana terá carregamento de apenas 15W.

Caso se confirme, então esta é uma característica curiosa por parte da Samsung, num altura em que grande parte das marcas se está a concentrar em oferecer carregamento rápido aos seus consumidores.

O leaker chega mesmo a ‘gozar’ com a Samsung, ao indicar que o Z Flip 3 supera o iPhone 13 da Apple, que tem um carregamento de 25W.

Segundo os rumores, estima-se que o Samsung Galaxy Z Flip 3 traga um ecrã Super AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Já o ecrã externo deverá ser um Super AMOLED de 1,9 polegadas. Deve vir equipado com um SoC Snapdragon 888 da Qualcomm com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno.

Por sua vez, o sistema deverá ser o Android 11 com One UI 3.1. Já as câmaras o modelo pode contar com duas de 12MP cada, enquanto que as selfies ficam a cargo de um sensor de 10MP. No que respeita ao valor, os rumores apontam para que o novo dobrável custe 1.249 dólares, cerca de 1.052 euros.