Mercedes-Benz Vision EQXX será lançado em 2022

A corrida da Mercedes à eletrificação total continua e, aparentemente, a empresa está a ir num bom caminho. Depois do lançamento do EQS, existe agora outra novidade que terá o dobro da bateria do modelo S da Tesla.

A Mercedes-Benz confirmou que o seu marco histórico Vision EQXX chegará em 2022.

A Mercedes-Benz, fabricante de automóveis de luxo com sede em Estugarda, acaba de revelar o seu plano de se tornar totalmente elétrica até ao final desta década. Para dar início a esta transição, a empresa revelará o carro EQXX com um alcance de 1000 km no próximo ano, de acordo com a recente declaração. Elon Musk e os engenheiros da Tesla têm, certamente, muito trabalho pela frente à medida que a concorrência se aproxima no campo dos veículos elétricos.

A Mercedes tem como objetivo proporcionar um elevado desempenho, mesmo estando a transitar para um espaço desconhecido. Com os países que pretendem proibir a venda de carros alimentados a combustíveis fósseis num futuro próximo, a Mercedes sabe que o tempo de se tornar elétrica é agora e a empresa não esconde que pretende ocupar também um bom lugar na corrida aos veículos elétricos.

A empresa planeia iniciar a sua ambiciosa viagem com o carro futurista mais eficiente que já se viu. A distância recorde com uma única carga não será entregue graças a um conjunto de baterias maior. Em vez disso, a empresa afirma ter racionalizado a aerodinâmica, juntamente com o desenvolvimento de um grupo motopropulsor de alto desempenho (HPP) para fornecer um alcance de, aproximadamente, 10km por kWh a velocidades normais de autoestrada.

A afirmação principal do protótipo, feita numa conferência de estratégia, no ano passado, foi que ele seria capaz de viajar de Pequim para Xangai – uma distância de 1200 km – com uma única carga.

Com a maior rede de estações de carregamento que compreende mais de 530.000 carregadores AC e DC, a Mercedes está também a associar-se à Shell para explorar a sua rede de carregamento na Europa, China, e América do Norte e fornecer uma infraestrutura de carregamento sem falhas com autenticação automática e processamento de pagamentos para os seus clientes.

Investindo mais de 40 mil milhões de euros nesta transição até ao final da década, a Mercedes lançará veículos em três categorias, o ‘MB.EA’ concentrar-se-á em veículos de passageiros de luxo, o ‘AMG.EA’ concentrar-se-á em veículos de desempenho e o ‘VAN.EA’ entregará veículos comerciais ligeiros elétricos e carrinhas, com opções de veículos elétricos apenas em alguns países.

Entre os anúncios, estava um compromisso de construir oito novas fábricas de baterias em todo o mundo – das quais quatro serão na Europa – e que o investimento em motores de combustão diminuirá 80% até 2026, em comparação com os níveis apontados em 2019.