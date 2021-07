OnePlus Nord 2 é oficial e traz com ele os OnePlus Buds Pro

A OnePlus reservou o dia de hoje para apresentar oficialmente um novo smartphone Nord e os novos earbuds. O OnePlus Nord 2 estará à venda na Europa a partir de 399 € em duas configurações de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 128 GB nas cores Blue Haze e Gray Sierra em pré-venda a partir de hoje, com as vendas a começar a 28 de julho. Os OnePlus Buds Pro chegam apenas em meados de agosto e estarão disponíveis por 149 euros.

Venha conhecer melhor estes novos gadgets da OnePlus.

OnePlus Nord 2

O OnePlus Nord 2 foi lançado com um ecrã de 6,43″ e com uma resolução fullHD de 2400 x 1080 píxeis, com taxa de atualização de 90 Hz e tecnologia Fluid AMOLED.

O processador que o equipa é um MediaTek Dimensity 1200-AI e vem com Android 11, otimizado pelo OxygenOS 11.3, estando ainda disponível com 6GB/8GB/12GB de RAM e 128GB/256GB de armazenamento interno. As capacidades maiores são exclusivas para o mercado indiano.

A bateria que o equipa é de 4500 mAh com duas células e tem carregamento rápido Warp Charge 65 (a 65W). O carregamento é feito via USB Tipo-C.

Quanto às câmaras tem um módulo traseiro triplo. Conta com uma grande angular de 50 MP (Sony IMX766) com abertura f/1.88. A câmara ultra grande angular é de 8 MP com um ângulo de visão de 120º. A última câmara é de 2MP e é monocromática. A câmara permite zoom variável entre 0,6x e 10x. Quanto à gravação de vídeo permite captação no máximo a 4K @ 30fps.

A câmara frontal tem sensor Sony IMX615 de 32 MP e grava a 1080p @30fps.

Inclui, adicionalmente, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, 2*2MIMO, Bluetooth 5.2, NFC e sistema de geolocalização (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC). Tem altifalantes em stereo e não inclui jack de áudio.

O OnePlus Nord 2 5G estará à venda na Europa a partir de 399 € em duas configurações de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 128 GB nas cores Blue Haze e Gray Sierra em pré-venda a partir de hoje, com as vendas a começar a 28 de julho.

OnePlus Buds Pro

Os earbuds OnePlus Buds Pro chegam ao mercado apenas em agosto por 149 euros. Trazem consigo tecnologia de cancelamento de ruído adaptável e inteligente, capaz de reduzir até 40dB.

Para chamadas com maior clareza também oferecem redução de ruído. Tem ainda suporte para LHDC, Dolby Atmos e oferecem um modo Zen.

Em termos de áudio, tem uma bobina de 11 mm que garantirá graves mais fortes e oferecem uma sensibilidade de 8 dB ± 3dB @ 1 KHz e uma frequência de resposta de 20Hz – 20,000Hz.

Os earbuds são resistentes a água e poeiras com certificado IP55 e a caixa também é resistente a água com certificado IPX4. Os OnePlus Buds Pro têm Bluetooth 5.2.

A autonomia é absolutamente impressionante, com a marca a garantir até 7 horas de utilização contínua. A caixa oferecerá ainda mais 38 horas de utilização. Tem carregamento rápido e carregamento sem fios, sendo que 10 minutos de carregamento da caixa poderão proporcionar até 10 horas de utilização.

O design com acabamento mate é muito elegante e pode ser encontrado nas cores branco e preto.