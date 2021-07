Alguns rumores davam conta de que a Valve, dona da plataforma de jogos Steam, estaria a preparar uma consola de videojogos. E realmente as suspeitas tornaram-se realidade quando a empresa anunciou a sua Steam Deck.

Desta forma, na nossa questão desta semana, queremos então que nos diga qual é a vossa opinião sobre a consola Steam Deck da Valve. Participe.

Qual a vossa opinião sobre a nova consola Steam Deck da Valve?

O mercado dos videojogos é um dos mais apelativos no mundo tecnológico. E uma das grandes vantagens é que está em constante mudança quer no segmento de software, com novos títulos, e no segmento de hardware, com novas consolas, novas placas gráficas, entre outros equipamentos.

No que respeita às consolas, a liderança fica a cargo da Switch da Nintendo, da PlayStation da Sony e da Xbox da Microsoft. Mas a Valve, criadora da plataforma de jogos Steam, presenteou-nos recentemente com o anúncio oficial de mais um novo elemento neste setor: a Steam Deck.

Steam Deck: a nova consola da Valve

De acordo com as informações, a Steam Deck vai conseguir executar grandes títulos AAA através de uma APU (CPU com GPU integrado) personalizada da AMD, criada numa parceria entre ambas as empresas. A APU tem o nome de código Van Gogh, é baseada na arquitetura Zen 2 com gráficos RDNA 2 e, segundo o Steam, permite o desempenho mais do que suficiente para os jogos AAA.

Esta APU da AMD conta com um processador Zen 2 de 4 núcleos e 8 threads com clocks que variam entre 2,4 e 3,5 GHz, capaz de 448 GFlops FP32. A APU RDNA 2 terá 8 unidades de computação e clocks entre 1,0 e 1,6 GHz, conseguindo até 1.6 TFlops FP32. Por sua vez, este chip terá um consumo de energia entre 4 a 15 watts.

A consola contará com 16 GB de memória RAM LPDDR5 e estará disponível em três versões diferentes. A mais simples terá 64GB eMMC (PCIe Gen 2) por 419€; outra de 256 GB SSD NVMe (PCIe Gen 3) por 549€; e 512 GB SSD NVMe de alta velocidade (PCIe Gen 3) por 679€. No entanto, todos os modelos contam com um slot para microSD de alta velocidade.

Criada para longos períodos de jogo

O ecrã será um LCD de 7 polegadas com taxa de atualização de 60Hz e brilho de 400 nits. Terá um sensor de luz ambiente e resolução de 1280 x 800 pixels. Portanto, estamos a falar de uma consola ligeiramente maior do que a Nintendo Switch.

Segundo a Valve, a consola Steam Deck foi criada para longos períodos de jogo. A criadora diz ainda que “a parte de trás foi esculpida para caber confortavelmente em vários tamanhos diferentes de mãos”.

A Steam Deck terá também som stereo com processamento exclusivo para áudio, microfone duplo, suporte para 3 conectores de 3.5mm, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz. Vai trazer uma bateria de 40 Whr (Watt por hora), o que garante ao jogador uma experiência de jogo de 2 a 8 horas, de acordo com as informações da Valve.

Basta ligar e jogar

Segundo a empresa, a consola pode ser levada para qualquer lado e basta apenas ligar, entrar e jogar. Possivelmente a consola da Valve pode tornar-se num concorrente direto da Nintendo Switch.

As primeiras unidades da Steam Deck vão chegar ao mercado a partir do mês de dezembro e as primeiras regiões a recebê-la são os Estados Unidos, Canadá, Europa e Reino Unido. Por sua vez, outras regiões apenas vão poder ter este equipamento em 2022. Contudo, com a quantidade de pedidos, a Valve já indicou que só no próximo ano os restantes modelos chegarão às mãos dos jogadores.

Assim sendo, queremos então que nos diga qual a vossa opinião sobre a consola Steam Deck da Valve.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual a vossa opinião sobre a nova consola Steam Deck da Valve? Um espetáculo! Fantástica consola!

Parece uma boa aposta, dentro do que já existe.

Mais do mesmo... não sei se vai conseguir competir com a concorrência. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.