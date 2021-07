A OnePlus tem estado debaixo de fogo desde que se descobriu que abranda o desempenho dos seus smartphones. Sem o anunciar e sem dar na altura qualquer justificação, resolveu reduzir a velocidade do SoC e assim ter um desempenho abaixo do esperado.

Com justificações apresentadas e com uma passagem para os utilizadores das razões, a OnePlus resolveu agora mudar o cenário e dar aos utilizadores o controlo destes processos. Assim, e do que anunciou, em breve vai haver no OxygenOS uma opção para controlar o desempenho nos seus smartphones.

Uma decisão da OnePlus mal recebida

A decisão da OnePlus de abrandar os seus smartphones não foi bem recebida. Para além da forma como esta mudança foi imposta, os utilizadores ficaram descontentes por esta reduzir o desempenho dos seus smartphones, aparentemente sem qualquer necessidade.

Depois de inicialmente não admitir esta situação, a OnePlus acabou por vir a público reconhecer as suas ações. Segundo o que revelou na altura, esta limitação de desempenho nos seus smartphones pretendia garantir melhores consumos de bateria.

OxygenOS vai receber uma nova opção

Com este processo a decorrer, e ainda com os utilizadores descontentes, a OnePlus resolveu colocar esta questão à discussão junto dos seus utilizadores. Pretendia saber a opinião destes sobre esta mudança nada subtil, algo que deveria ter sido a primeira abordagem.

Assim, e do que um funcionário da OnePlus revelou, em breve, vão haver mudança nesta área do OxygenOS. A versão 12 desta personalização do Android irá trazer uma opção que permitirá aos utilizadores desligar a limitação de desempenho nos seus smartphones.

Smartphones sem limitação de desempenho

Curiosamente, e para tentar justificar ou refutar a decisão, vários testes foram realizados. A verdade é que os ganhos de bateria que foram conseguidos ficaram-se apenas na ordem dos minutos, não sendo por isso significativos ou até desejados.

Assim, este deverá ser um problema que fica definitivamente resolvido e a ser controlado pelos utilizadores. Os que o desejarem, podem aplicar nos seus smartphones OnePlus a limitação de desempenho, ganhando assim mais bateria.