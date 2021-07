A descoberta que a OnePlus estava a restringir o desempenho dos seus smartphones não caiu bem na comunidade de utilizadores. Esta era uma prática que aparentemente estava a ser seguida e que não tinha sido comunicada.

Agora a marca veio a público admitir esta prática e apresentar as suas razões para esta posição. A OnePlus quer garantir que os seus smartphones tenham uma excelente bateria e por isso adotou esta prática no seu mais recente smartphone de topo.

O caso é recente e veio mostrar que a OnePlus estava a limitar o desempenho do modelo 9 Plus. Esta descoberta surgiu por acaso, quando um utilizador publicou um Tweet onde comparava o desempenho do Chrome neste smartphone com outros.

Uma análise mais profunda veio depois mostrar que este era um cenário muito mais alargado e que muitas mais apps eram visadas. Curiosamente, as apps de benchmark estavam imunes a este tratamento, dando o máximo no momento de avaliar o desempenho.

A marca veio agora a público esclarecer esta situação e revelar a razão pela qual aplica esta restrição no desempenho das apps. Apontou que pretende garantir que consegue poupar bateria e impedir que os smartphones aqueçam demasiado.

Our top priority is always delivering a great user experience with our products, based in part on acting quickly on important user feedback. Following the launch of the OnePlus 9 and 9 Pro in March, some users told us about some areas where we could improve the devices’ battery life and heat management. As a result of this feedback, our R&D team has been working over the past few months to optimize the devices’ performance when using 300 of the most popular apps, including Chrome, by matching the app’s processor requirements with the most appropriate power. This has helped to provide a smooth experience while reducing power consumption. While this may impact the devices’ performance in some benchmarking apps, our focus as always is to do what we can to improve the performance of the device for our users.