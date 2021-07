A segurança, com especial atenção para o PrintNightmare, parece ser neste momento o maior problema da Microsoft. São vários os casos em que a proteção dos utilizadores está posta em causa e que os seus dados podem ser roubados e o Windows comprometido.

A mais relevante das situações parece ser o PrintNightmare, que explora o mecanismo de impressão do Windows. A solução oficial surgiu ontem na forma de uma atualização, que afinal traz ainda mais problemas e pode ser facilmente explorada pelos hackers.

O PrintNightmare é apenas mais um dos muitos problemas de segurança que tem afetado o Windows. Está presente no mecanismo de impressão deste sistema e esta falha explora uma vulnerabilidade presente neste elemento. O resultado de um ataque é o executar de código aleatório.

Para prevenir o problema, a Microsoft lançou já uma atualização, que pretende resolver esta falha de forma total. Presente no local normal de onde se obtêm estas atualizações, os utilizadores deveriam instalar esta novidade o mais depressa possível, segundo a Microsoft.

Pois, esta nova correção esteve a ser avaliada e as notícias não são as melhores para os utilizadores do Windows. Aparentemente a Microsoft tratou apenas de corrigir parte do problema, ou seja, a componente que levava a que fosse possível onde era possível executar código aleatório.

Presente continua a falha que leva ao PrintNightmare e que pode agora ser explorada pelos atacantes para outros fins. O mais lógico é a exploração para escalar privilégios e assim dar ao utilizador permissões que de outro modo não teria.

Assim, a solução parece novamente ser a mais básica e já antes apresentada. Bastará executar os comandos abaixo numa janela do Terminal, com permissões de administrador:

Stop-Service -Name Spooler -Force Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

O PrintNightmare é um problema que tem demorado muito a ter uma solução completa da Microsoft. Após ser apresentado de forma antecipada e inadvertidamente, tem agora uma solução que aparentemente não é completa e que volta a deixar os utilizadores do Windows vulneráveis.