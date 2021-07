Foi no final da semana passada que a Microsoft revelou o PrintNightmare, um problema grave de segurança que afeta o Windows. Esta falha compromete o sistema operativo e deixa-o vulnerável a qualquer atacante, podendo executar código aleatório.

A solução para a falha surgiu de imediato, mas implicava a execução de comandos de forma manual. Agora, e para resolver de forma total o problema, a Microsoft lançou uma atualização que deve ser instalada assim que possível para eliminar o PrintNightmare.

Os últimos dias têm sido complicados para a Microsoft no que toca a problemas de segurança. Para além do PrintNightmare, há ainda uma falha grave identificada na PowerShell, que tem mesmo de ser corrigida com uma simples atualização.

O PrintNightmare não é diferente e está a afetar todas as versões do Windows que estão em utilização. Com esta falha, o Spooler de impressão do Windows pode ser usado para executar código aleatório, abrindo depois a porta a outros problemas sérios.

Sem uma solução simples, os utilizadores tinha de desabilitar a impressora e o serviço associado para o resolver. Esperava-se uma solução mais global e simples de aplicar, que a Microsoft teria de preparar e lançar para os utilizadores.

Esse momento chegou agora e a correção do PrintNightmare surgiu para poder ser instalada. Como esperado, a Microsoft focou-se rapidamente nesta falha para a solucionar, até porque estava ativamente a ser explorada, depois de ter sido inadvertidamente publicado a PoC desta situação.

A KB5004945 está assim lançada e deverá ser instalado por todos os utilizadores assim que possível no Windows. Esta está dedica a um conjunto de versões do Windows, desde o Windows 10 até às versões Server deste sistema operativo.

Esta atualização deverá estar disponível através do Windows Update, de forma normal, como outros. Se preferirem e existir uma urgência maior, esta atualização pode ser descarregada diretamente no Update Catalog.