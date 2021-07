A Microsoft está, novamente, debaixo de fogo no que toca a problemas de segurança. Com o caso PrintNightmare está ainda a ser avaliado e a ser encontrada uma solução, já outro problema parece estar presente, agora na conhecida PowerShell.

Desta vez a Microsoft apela a todos para atualizarem este componente assim que possível para evitar problemas. A causa está noutro elemento, mas que será atualizado com a nova versão da PowerShell.

PowerShell está com problemas

Apresentada há alguns anos, a PowerShell quer ser muito mais do que um substituto do DOS. Esta está presente não apenas no Windows, mas conseguiu chegar também ao Linux e ao macOS, sendo já uma ferramenta de sucesso.

É precisamente a PowerShell que está agora com problemas graves de segurança, graças ao .NET Core. Esta falha é crítica e permitem que os atacantes possam correr código remoto, abrindo a porta a roubo de dados e a outros problemas.

Microsoft tem de tratar da segurança

Em concreto a Microsoft recomenda que seja feita a atualização da versão 7 da PowerShell assim que possível. As novas versões 7.0.6 e 7.1.3 da PowerShell estão já com o problema resolvido e são imunes ao problema do .NET Core.

Do que é revelado, a versão 5.1 da PowerShell não é afetada e as versões criadas para o Linux e macOS são também imunes. Curiosamente, o Visual Studio que também usa o .NET Core aparenta estar imune a esta falha, não sendo por isso necessário atualizar esta aplicação.

Simples de validar a versão no Windows

Validar a versão da PowerShell que está a ser usada é muito simples. Basta executar o comando $PSVersionTable e verificar qual o valor da primeira linha. Caso surja uma versão que necessite atualização, devem seguir os passos apresentados pela Microsoft.

É importante para todos fazer esta atualização, que deverá chegar dentro de dias ao Windows e de forma global. São agora muitos problemas para os utilizadores do Windows têm para resolver e manter debaixo de observação para não trazer problemas.