Martha Is Dead recebe novo trailer que adensa o mistério

No ano passado, revelámos Martha is Dead, um jogo cujo enredo e jogabilidade o apresentam como sendo um thriller psicológico negro e pesado, sobre a lenda italiana de “The White Lady”.

Martha is Dead que ainda se encontra em produção, recebeu novamente um novo trailer.

A história de Martha is Dead, baseia-se numa lenda italiana: “The White Lady”.

O início do jogo, é-nos apresentada sob os olhos e ouvidos de Giulia que, após insistência consegue convencer a sua ama a contar-lhe a história da “The White Lady” (“A Dama de Branco”) e da forma como o conto nasceu.

Esta lenda da “The White Lady” conta a trágica história de uma bela donzela que se viu assassinada num lago italiano na Toscânia (região no centro de Itália, com Florença como capital) pelo seu amante, durante um acesso de ciúmes: afogada pelas mãos de quem amava. O seu corpo nunca foi encontrado, reza a lenda.

Confessando o seu crime, o homem foi enforcado em pleno lago e segundo o conto popular, o fantasma da mulher ainda vagueia pelas margens do lago, tentando levar consigo para o fundo das águas escuras as jovens mulheres que conseguir apanhar.

Ao longo dos anos, esta lenda tem sido contada e transmitida ao longo de gerações e ainda hoje se mantém viva, como uma das Lendas e Mitos italianos. E há ainda uma tradição que, quem esteja a sofrer, pode invocar a “The White Lady” em seu auxílio, através de um ritual negro.

A sonoridade de Martha is Dead

Adicionalmente, as Wired Productions e os estúdios LKA revelaram ainda um vídeo onde se pode ver o processo criativo na criação da banda sonora para o jogo.

Trata-se de um trabalho diferente e inovador que, tal como se pode ver e ouvir no vídeo, carrega uma grande dose de peso, se tivermos em conta a história que dá conteúdo ao jogo.

Este trabalho foi levado a cabo pelo grupo dinamarquês Between Music que, conforme podem ver pelas imagens seguintes, conseguiu extrair de instrumentos feitos de propósito para o efeito, uma estranha e intensa sonoridade subaquática.

Destaque para a participação da compositora italiana, Francesca Messina – também conhecida como Femina Ridens e de Aseptic Void, que também trabalhou com o estúdio em The Town of Light.

Martha is Dead será lançado mais para o final de 2021 para PC, PlayStation 5 eXbox Series X.