Uma das funcionalidades mais pedidas do WhatsApp está bem identificada. Os utilizadores querem acesso ao suporte para vários dispositivos, de forma independente e sem terem de estar ligados ao smartphone.

As provas que esta funcionalidade está a chegar têm-se acumulado nos últimos meses, revelando que esta será uma realidade em breve. Os testes podem estar prestes a começar e mais uma vez surge uma prova cabal e de uma fonte mais que fidedigna.

Ao longo dos últimos meses o WhatsApp tem preparado uma novidade importante para o seu serviço de mensagens. Vai abrir a utilização para 4 dispositivos em simultâneo, sem estes terem de estar associado e ligados entre si.

Esperava-se que os testes públicos com este novo modo fossem iniciados em breve, sem não ter uma data definida para chegar. Agora, e do que foi revelado, estes testes estão prestes a chegar aos utilizadores das versões beta destas apps.

Do que é revelado agora, os testes estão prestes a serem iniciados, ainda que num grupo limitado de utilizadores. Estes devem pertencer ao programa de testes do WhatsApp e ter a app da plataforma instalada e atualizada quando estes testes forem iniciados.

Quem quer pertencer a este programa de teste do WhatsApp tem de se registar, de forma simples, na sua plataforma de eleição. No caso do Android, os utilizadores devem aceder a este link e indicar que querem participar no programa de testes. Mais tarde a atualização deverá ser instalada no smartphone.

Se no caso anterior o programa de testes está ainda aberto e com acesso aos utilizadores, o mesmo não acontece no caso do iOS. Este programa segue o mesmo princípio, com uma página de TestFlight. Caso surjam vagas, estas podem ser aprovadas pelos utilizadores.

Este é um passo importante para o WhatsApp e para os utilizadores. Finalmente o serviço poderá ser usado em vários dispositivos, libertando os dispositivos e dando acesso às mensagens em qualquer parte, sem estar preso a um smartphone