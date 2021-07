Apple Watch salvou a vida de uma mulher que sofreu um ataque cardíaco

Cada vez mais as pessoas usam o Apple Watch como um dispositivo que está alerta para os sinais vitais. São vários os casos que atribuem ao smartwatch da Apple o crédito deste ter salvado a vida dos seus utilizadores numa variedade de cenários. Agora, o Apple Watch terá ajudado uma mulher quando esta foi alertada sobre a sua frequência cardíaca que estava anormalmente alta.

Os alertas do relógio preocuparam a utilizadora que se dirigiu de imediato às urgência. Um eletrocardiograma revelou que ela teve um ataque cardíaco recente sem perceber.

Apple Watch é a sentinela dos dados vitais

Segundo o que foi dado a saber pelo meio de comunicação do Michigan, a WZZM 13, nos EUA, uma mulher disse que o seu Apple Watch a alertou sobre uma frequência cardíaca anormalmente alta. Sem que ela fizesse esforços para tal, o seu ritmo cardíaco era elevadíssimo e ela nem tinha consciência disso. As preocupações levaram a que a mulher fosse ao centro médico onde fez exames.

Diane Feenstra contou à estação de televisão local que:

No dia em questão, 22 de abril, eu tinha 169 batimentos por minuto de frequência cardíaca, embora o exercício mais vigoroso que fiz tenha sido subir 12 degraus. Liguei para o meu marido no trabalho e perguntei: achas que isso é preocupante? E ele disse liga ao teu médico.

Depois de se dirigir ao centro de atendimento de urgência local, os médicos realizaram um eletrocardiograma, que revelou que Feenstra havia recentemente sofrido um ataque cardíaco sem se aperceber.

Ao contrário dos homens que muitas vezes sentem uma forte dor no peito, os sintomas das mulheres são muito diferentes.

Senti uma dor na mão esquerda, um pequeno inchaço no pé esquerdo, uma indigestão que acabei por explicar como se fosse um refluxo ácido que sentia à medida que envelhecia. O maior problema era a dor no ombro e eu percebi que como tinha aspirado, coloquei os meus músculos fora de controlo de alguma forma.

Disse a mulher.

Feenstra então visitou o Meijer Heart Center, uma clínica localizada em Grand Rapids, Michigan. Aqui, os testes adicionais descobriram que Feenstra tinha um bloqueio total na artéria coronária esquerda.

Para corrigir o problema, a mulher foi submetida a um procedimento de stent para corrigir a situação. Isto é, foi implantada uma rede ou malha metálica para garantir que a artéria se mantém aberta para deixar fluir o sangue.

Apple Watch salvou-lhe a vida

Com este quadro, possivelmente a mulher, se não fosse alertada pelo relógio, não iria dar importância a um “aviso silencioso”. O enfarte agudo do miocárdio, ou “ataque cardíaco”, uma das principais causas de morte, é um problema provocado pela interrupção total ou parcial do fluxo de sangue numa artéria coronária responsável por irrigar o coração.

Feenstra está a promover o Apple Watch como um salva-vidas depois de o ter recebido como um presente de aniversário:

É tão fácil ver qual é o seu ritmo cardíaco, se eu não tivesse feito isso naquela manhã, quem sabe, podia ter tido outro ataque cardíaco que teria sido fatal.

O Apple Watch tem vários sensores que podem ser a salvação de pessoas que caem e ficam inconscientes, sensores que alertam quando há alterações do ritmo cardíaco, além de outros alertas relacionados com os sinais vitais dos utilizadores.

