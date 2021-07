Mineração de Ethereum perdeu 19% da sua força em apenas um mês

O assunto das criptomoedas tem sido vastamente abordado, especialmente desde o ano passado. Apesar de já não se tratar de uma novidade, o que é certo é que o interesse das pessoas pelas moedas digitais cresceu significativamente à medida que as moedas aumentaram a pique a sua valorização.

No entanto, e muito devido à aplicação de medidas restritivas por parte de alguns países, este mercado tem sentido uma regressão. Desta forma, segundo as recentes informações, a mineração GPU da criptomoeda Ethereum perdeu 19% da sua força apenas no espaço de um mês.

O interesse pelas criptomoedas aumentou imenso desde o último ano. A principal razão está relacionada com a valorização das moedas digitais, especialmente do Bitcoin e da Ethereum.

No entanto, alguns países têm colocado travão na prática da mineração de criptomoedas e no pagamento com estes ativos digitais. E o facto de a China barrar as moedas digitais provocou um forte impacto negativo neste setor. Como consequência, muitos mineradores migraram os seus sistemas de mineração para países como EUA, e outros começaram a vender os seus equipamentos a preços muito baixos. Mas as consequências não se ficam apenas por aqui.

Mineração de Ethereum perde 19% da força num mês

Para além de todas as consequências que os bloqueios da China, e outros países, trouxeram às criptomoedas, informações recentes indicam que a mineração da moeda Ethereum apresentou uma acentuada queda. Segundo os pormenores divulgados, a taxa de hash total de GPU para criptomoeda caiu 19% em apenas um mês.

Assim, esta queda na taxa de hash, mostra bem o impacto que as barreiras da China têm na extração desta moeda digital. No entanto, e tal como podemos ver no gráfico seguinte, após esta queda, os valores começaram a estabilizar.

Portanto, do valor de 643,81 TH/s (TeraHash/segundo) apresentado em maio de 2021, a energia dedicada à mineração da Ethereum caiu para 499,55 TH/s. E este valor aproxima-se do assinalado em meados de abril.

De acordo com os dados do CoinMarketCap, a criptomoeda Ethereum vale atualmente 1.954,56 euros. Mas a 14 de maio os números apontavam para um valor de 3.377,6€.