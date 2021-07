Os padrões da Microsoft para o Windows 11 têm deixado os utilizadores um pouco confusos e com sérias dúvidas do que é necessário. Se a versão final tem um conjunto de especificações, estas são aligeiradas no programa Insiders.

O TPM parece ser um padrão que veio para ficar, o que traz alguns limites aos utilizadores. Muitas máquinas recentes eram apontadas como tendo suporte, mas a verdade é que isso não acontece. Para ajudar, hoje explicamos como ultrapassar o TPM e outros limites.

O Windows 11 traz novos padrões de segurança aos produtos da Microsoft. A gigante do software estabeleceu que o TPM e o Secure Boot têm que estar presentes para poder instalar esta nova versão, o que nem todos os utilizadores vão conseguir cumprir, mesmo em máquinas mais recentes.

Felizmente existe uma forma de contornar esta limitação, ainda que não seja oficial e vinda da Microsoft. Só precisam de fazer uma alteração no Registo do Windows, adicionando chaves para contornar o TPM, o Secure Boot e até a RAM definida.

No processo de instalação do Windows 11 haverá um momento em que surge uma mensagem a indicar que os requisitos não são cumpridos pelo PC. É nesse momento que devem chamar uma janela de DOS, algo que conseguem com o atalho Shift + F10.

De imediato é aberta uma janela de DOS, onde devem escrever o comando regedit, seguido de Enter. De imediato é aberta a janela do editor de registo, devendo ser navegado para a chave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup, devendo depois ser criada a chave LabConfig.

Dentro desta nova área de registo, devem criar várias chaves DWORD (32-bit), cada uma para o seu propósito (TPM, RAM e Secure Boot) e para o seu requisito:

BypassTPMCheck – com o valor 1

– com o valor 1 BypassRAMCheck – com o valor 1

– com o valor 1 BypassSecureBootCheck – com o valor 1

Após este passo devem fechar o editor e dar o comando exit na janela de DOS, para a fechar. De seguida, e na janela de erro dos requisitos devem carregar na seta presente no canto superior esquerdo.

O processo de validação dos requisitos vai ser reiniciado e tudo deverá agora mostrar-se com sucesso. Vai então ser mostrada a janela para concordar com a instalação e com os termos do Windows 11, seguindo depois todo o processo.

Este é um processo que ultrapassa todas as limitações que a Microsoft colocou na instalação do Windows 11. Não é o cenário ideal, especialmente para a RAM, mas é o suficiente para dar acesso a esta versão para a poderem testar.