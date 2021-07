Sim, o TikTok está com problemas sérios e não deixa ver os seus vídeos

O TikTok é uma das redes sociais mais interessantes do momento. Com milhões de utilizadores, permite ver os vídeos curtos que vão sendo colocados nesta porta que todos consultam de forma diária.

Esta rede está agora a atravessar um problema global, com milhões de queixas dos utilizadores. Este deverá ser um problema temporário, mas que está a deixar milhões sem acesso aos vídeos.

Não é normal existirem problemas nas redes sociais e nos grandes sites da Internet. Estes, quando acontecem, são pontuais e prontamente resolvidos, dependendo sempre da dimensão do problema.

Agora, e de forma ainda não explicada, o TikTok está com problemas. As queixas estão a acumular-se, em sites como o DownDetector e até no próprio Twitter. O problema, do que é descrito, está mesmo no acesso aos vídeos.

O próprio TikTok já reconheceu o problema na sua conta do Twitter, dedicada ao suporte aos utilizadores. Relatam que o problema existe e que deverá ser resolvido em breve. Pedem aos utilizadores que tenham um pouco de paciência.

Sendo uma rede com milhões de utilizadores, é certamente um impacto grande. Estes estão impossibilitados de aceder aos muitos vídeos ali presentes e, provavelmente, também sem conseguir colocar novos. É por isso hora de procurar uma alternativa, ainda que temporária.