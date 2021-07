A OnePlus tem feito um excelente trabalho no que toca à apresentação de novos smartphones. Estas são máquinas excelentes e que dão ao utilizador um desempenho acima da média, garantindo excelentes prestações.

É precisamente um smartphone da OnePlus que está agora nas bocas do mundo, depois de uma descoberta estranha ter sido feita. O OnePlus 9 Pro estará a limitar a potência do SoC quando são usadas apps como Chrome ou WhatsApp.

A relação dos fabricantes com os testes de desempenho nem sempre é pacifica. Muitos são os casos descobertos em que os smartphones detetam essas apps de avaliação e conseguem enganar os resultados, aumentando a sua potência de forma artificial.

O que não se esperava era uma situação inversa, como agora foi descoberto com o OnePlus 9 Pro. Do que foi revelado, este smartphone estará a abrandar o seu SoC e o seu desempenho sempre que algumas apps são executadas. Curiosamente, ou não, as apps de avaliação de desempenho escapam a este filtro.

Este caso surgiu depois de um utilizador do OnePlus 9 Pro ter revelado no Twitter um desempenho muito baixo ao usar o Chrome. A comparação realizada mostrou que estes valores podem descer até cerca 1/5 do que seria normal e até esperado.

A avaliação exaustiva desta situação mostrou um cenário muito pior do que o esperado. Não se limitava ao Chrome e ia a muitas mais apps, desde o WhatsApp até ao Facebook e até apps da própria OnePlus, que assim ficavam limitadas.

A gerir este controlo está uma app da OnePlus, que corre em segundo plano, e que vai avaliando o que está a ser executado. Para as apps identificadas o SoC é limitado e não lhe é permitido correr no seu desempenho normal.

O histórico da OnePlus em relação ao controlo das apps que correm em segundo plano não é o melhor e as queixas têm crescido. O que não se esperava, e nem sequer se entende, é a razão desta limitação do SoC do smartphone. Acaba por ser limitada a experiência de utilização e o desempenho geral do telefone.