As tecnologias de carregamento rápido estão cada vez mais evoluídas, mas as empresas da linha da frente, como a Apple e a Samsung, têm sido muito cautelosas naquilo que oferecem aos consumidores. As suas ofertas claramente que não têm essa característica como foco sendo que nalguns casos nem carregador nas caixas dos smartphones capazes de oferecer a máxima potência de carregamento.

A Samsung, no entanto, poderá estar prestes a mudar este paradigma. Os novos Galaxy S22 poderão finalmente dar um salto e aproximarem-se da concorrência.

Os novos Samsung Galaxy S22 serão lançados apenas no início do próximo ano, 2022, no entanto, ainda sem se conhecerem todas as novidades para 2021, já começam a surgir alguns rumores em tornos da principal linha de topos de gama da empresa.

Uma das informações que começou a circular está relacionada com o carregamento rápido das baterias. A Samsung nunca assumiu esta característica como uma prioridade, apesar de já oferecer nos modelos mais recentes carregamento a uma potência de 25W.

Além disso, tem dois modelos que já apresentaram capacidade de carregamento a uma potência de 45W, nomeadamente os S20 Ultra e Galaxy Note 10 Plus de 2020. Na versão Ultra do S21 deste ano a empresa abandonou essa capacidade, sendo também o máximo de 25W.

Samsung prepara-se para dar o salto no carregamento rápido

Um dos leakers populares associado à Samsung é o FrontTron que no seu Twitter avançou com a informação de que todos os smartphones da linha Galaxy S22 estarão a testar a capacidade de carregamento a 65W. Na publicação chama-lhes de “Rainbow RGB”.

Anteriormente, já havia sido partilhada a informação de que os smartphones standard, plus e ultra teriam como nomes de código as cores RGB. Red seria então o Galaxy S22, green seria o Galaxy S22+ e blue a versão Galaxy S22 Ultra.

O mercado dos smartphones (considerando essencialmente as marcas chinesas como a Xiaomi ou a OnePlus) já permite carregar baterias dos 0 aos 100% em menos de meia hora a 65W ou mais.

Os modelos Samsung de topo, atualmente, permitem efetuar carregamentos completos em tempos superiores a 70 minutos (a 25W). Assim, a vantagem para os utilizadores seriam relevante.