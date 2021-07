Vale a pena comprar um iPhone usado? O que deve saber?

Se ambiciona ter o último modelo de iPhone, mas o preço de um equipamento novinho em folha não está dentro do seu orçamento, experimente comprar um iPhone usado.

Mas, antes de tomar esta decisão, tenha em conta que não só o preço, o modelo e a cor, como também a credibilidade de quem vende.

Um iPhone seminovo pode ser a solução que procura para ter acesso a todos as funcionalidades e serviços de um topo de gama, sem pagar uma exorbitância.

Contudo, é preciso ter algum cuidado. Numa rápida pesquisa na internet, encontramos centenas de sites que vendem smartphones usados dos mais variados modelos e facilmente podemos sentir-nos perdidos. Daí ser tão importante esclarecer certas questões antes de comprar.

O que deve saber quando compra um iPhone usado…

Qual a diferença entre um iPhone recondicionado ou usado e um iPhone seminovo?

Um iPhone usado ou recondicionado é um equipamento que já foi usado, devolvido, limpo e reparado. Por outro lado, um iPhone seminovo é geralmente um equipamento que não chegou a ser vendido, mas foi muito pouco usado – por exemplo, por ter estado em exposição na loja.

Em todo o caso, antes de ser colocado novamente à venda, o equipamento deverá estar a funcionar a 100%, em termos de rapidez, fiabilidade, capacidade de armazenamento e sistema operativo.

O vendedor é de confiança?

Verifique se o iPhone tem garantia e procure fotografias e descrições detalhadas do telefone. Esclareça qual a política e prazo de devolução caso não corresponda às suas expectativas. Veja se o vendedor tem uma morada física real, se responde aos seus emails ou telefonemas e se aceita cartões de crédito e PayPal. Todos estes fatores contam para confirmar se o vendedor de iPhones usados é de confiança.

Que acessórios estão incluídos?

O cabo lightning e carregador de tomada devem estar em perfeitas condições de funcionamento.

O telefone foi sujeito a testes?

O vendedor deve inspecionar se o altifalante, o microfone, os botões, a câmara e o touch screen estão a funcionar corretamente. As ligações Wi-Fi e Bluetooth também devem ser testadas.

Que danos sofreu o equipamento?

Perceba se possíveis riscos ou amolgadelas podem ser disfarçados com uma capa de proteção. Os danos de água podem ser mais difíceis de detetar, já que a humidade vai corroendo lentamente as componentes do aparelho. Por isso deve ter absoluta confiança no vendedor e pedir uma garantia de devolução.

O telemóvel está desbloqueado?

Garanta que o telefone que vai adquirir é compatível com a sua operadora. Se estiver bloqueado com outro fornecedor de serviços, não poderá usá-lo.

O que dizem outros compradores?

Hoje em dia, qualquer processo de compra passa por analisar as avaliações de quem já viveu a mesma experiência. Veja, por exemplo, as opiniões de dezenas de clientes reais sobre a eficácia e qualidade dos serviços e produtos da iServices no site TrustPilot.

É claro que há ainda outra vantagem na compra de um iPhone recondicionado. Não só é possível poupar uma boa maquia e obter um equipamento em perfeitas condições, mas também contribui para um mundo mais sustentável. Todos os anos, milhões de smartphones e respetivas componentes são deitados fora, muitas vezes sem nenhum cuidado na separação de resíduos. Ao reciclar e reutilizar materiais, está a evitar o gasto de recursos desnecessários.

Na iServices o processo de compra é muito transparente. Online são apresentadas as fotografias de diversos modelos e cores disponíveis, os acessórios incluídos, o preço original do iPhone, o preço do recondicionado e o montante de poupança. É também indicado o tempo de entrega (pode variar entre 2 horas e 5 dias úteis) e a política de devolução de 14 dias.

É descrito em pormenor o estado do telefone e, para isso, são inspecionados e testados 40 parâmetros de controlo, entre os quais a câmara, som, software, bateria, etc. Além disso, é ainda oferecida uma garantia de 1 ano após a compra. Destaque ainda para a oferta e aplicação da película de proteção e a taxa de entregas e portes.