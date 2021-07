Como poderá um carro elétrico Tesla sobreviver nas cheias? Um vídeo mostra o que acontece

Temos assistido nesta última semana a terríveis enchentes em vários países, tornando-se em situação de catástrofe em muitos locais. Para acudir às populações, os veículos de emergência podem ter de enfrentar estradas que são autênticos rios e a internet não perdoou. Muitos utilizadores, eventualmente desatentos, colocavam a hipótese dos carros elétricos, como os Tesla, nunca conseguirem cumprir a missão dos veículos de emergência em situações de cheias. Nada mais falso.

Se dúvidas existissem, há um vídeo de um Tesla Model 3 a passar por uma enchente sem qualquer problema. Não, não é um submarino, mas Musk diz que é uma espécie de barco.

Será que os carros elétricos funcionam em situações de cheias nas estradas?

As cheias em vários países fizeram, nas últimas semanas, milhões de euros de prejuízos e, pior que isso, houve mais de uma centena de perdas humanas. Os respetivos governos destacaram unidades de emergência para esses locais. Os veículos tiveram que enfrentar terrenos alagados e muitas das estradas eram completos rios, com tanta água que caiu do céu em tão pouco tempo.

Os veículos de emergência ainda são, praticamente todos, alimentados a combustíveis fósseis. Contudo, com a transformação do paradigma automóvel, não tarda e os elétricos tomarão conta também dessa área. Mas, será que a água não deixará os elétricos parados avariados no meio do caminho?

Vídeo de um Tesla mostra o Model 3 a atacar águas profundas na China

Estas imagens não são inéditas e já não surpreendem. Aliás, em 2019 um Model S faz uma entrada numa rua inundada e passa incólume como se de um anúncio comercial se tratasse.

Agora foi na China onde um proprietário de um elétrico Tesla mostrou um curioso vídeo de um Model 3 a lidar facilmente com as águas da enchente no seu caminho. O vídeo foi curto, já que apenas retratava o carro totalmente elétrico a passar numa área inundada, mas foi bastante curioso por vários motivos.

Conforme é referido nas informações do vídeo, estas imagens foram gravadas na província chinesa de Henan na manhã de hoje. Esta zona também sofreu intempéries que alagou algumas áreas da província no Vale do Rio Amarelo, na região central da China.

Apesar de ser um vídeo curto, dá para notar que a enchente tem alguma dimensão, pelo menos parece ser profunda o suficiente para fazer com que vários outros veículos parassem no meio da estrada. No entanto, apesar disso, o Tesla parece ter lidado muito bem com a inundação.

Teslas têm baterias estanques e até pode servir como uma espécie de barco

Além da passagem sem qualquer problemas, é notável o facto deste Tesla parecer ser um Model 3 Standard Range devido às rodas traseiras do veículo aparentemente produzirem a maior parte da potência do carro. O condutor do elétrico parecia estar a empurrar o Model 3 firmemente, embora não tenha acelerado demasiado para não perder o controlo do carro após atingir partes da estrada que não estavam tão inundadas.

Possivelmente o carro não teve qualquer avaria, nem este tipo de situação é um problema. Estas máquinas são testadas com exaustão em diversas situações deste género. Aliás, foi mesmo Elon Musk quem mencionou no passado que os Teslas poderiam servir como uma espécie de barco, uma vez que as suas unidades de propulsão e baterias são seladas.

Mais recentemente, Musk notou que o Cybertruck seria um veículo que certamente se sentiria em casa dentro de água. Se estas imagens recentes da China servirem de indicação, entretanto, parece que mesmo o Model 3 poderia atravessar uma cheia decentemente da mesma forma.

A China é assolada por tufões regularmente e, para responder a isso, a Tesla lançou algumas iniciativas de forma a premitir que os seus veículos resistam às ocasionais estradas inundadas.

Entre estas iniciativas está uma área de testes no Gigafactory Shanghai que simula ruas inundadas. Conforme podemos ver no vídeo em cima, o Model 3 feito na China e o Model Y são testados nesta instalação após serem produzidos.