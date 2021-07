Tal como outras marcas, também a Mercedes está a apostar nos carros elétricos como o futuro para a marca. Já tem alguns modelos interessantes no mercado, anunciou agora uma das suas maiores mudanças dos próximos anos.

Do que a Mercedes revelou, a partir de 2030, a marca alemã pretende ter apenas no mercado carros elétricos, abandonando de vez os motores de combustão. O plano é ambicioso, mas tem alguns detalhes que vão mudar a forma como será implementado.

Foi numa publicação recente que a Mercedes deu a conhecer os seus planos futuros no que toca aos carros elétricos. A marca estabeleceu a meta de 2030 como o limite para a venda de carros com motores de combustão, com algumas condições associadas.

Do que revelou, este plano será implementado nos mercados onde a procura de carros elétricos seja elevada e que justifique. Mesmo não sendo claro, fica a ideia de que a Mercedes poderá manter parte da sua oferta para lá de 2030, onde entender que se justifique.

Para além desta data importante, os planos da marca alemã tem outras metas a curto prazo. Assim, e já em 2022, todos os modelos de todas as gamas vão ter ofertas em que a motorização será elétrica, propostos em pé de igualdade com as ofertas atuais.

Além disso, e a partir de 2025, todos os novos lançamentos da Mercedes vão ser de carros penas com motorizações elétricas. Os motores de combustão vão ficar apenas nos modelos que estiverem ainda no catálogo da marca.

A Mercedes prevê construir e operar oito gigafábricas nos próximos anos. Estas vão ajudar a acomodar os 200 gigawatts de capacidade de produção de baterias que a empresa prevê que irá precisar para todos os novos carros elétricos que vai produzir.

Nos modelos a apresentar em 2025, a Mercedes espera apresentar um trio de arquiteturas específicas de carros elétricos. Existirá a a plataforma MB.EA para veículos de passageiros, a AMG.EA para modelos de elevado desempenho focados na AMG e a VAN.EA, a nova linha de comerciais ligeiros dedicado a serviços.