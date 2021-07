E Porque Hoje é Sexta

Dicas para fazer amor na 3.ª idade:

1. Ponha os óculos.

2. Certifique-se de que a sua companheira está realmente na cama.

3. Ajuste o despertador para tocar daí a 3 minutos, para o caso de adormecer durante a ‘performance’.

4. Acerte a iluminação… apague todas as luzes.

5. Deixe o telemóvel programado para o número de EMERGÊNCIA MÉDICA.

6. Escreva na mão o nome da pessoa que está na cama, para o caso de não se lembrar.

7. Tenha um analgésico à mão, para o caso de conseguir cumprir a ‘performance’.

8. Não faça muito barulho… nem todos os seus vizinhos são tão surdos como você.

9. Se tudo der certo, telefone para os seus amigos para contar as boas novas!

10. Jamais pense em repetir a dose, mesmo sob efeito de VIAGRA.

11. Não esqueça de levar dois travesseiros para colocar sob os joelhos, para não forçar a artrose.

12. Se usar preservativo, avise antes o “Zézinho” que não se trata de uma touca para dormir, porque ele pode confundir-se.

13. Não esqueça de tirar a parte de baixo do pijama, mas fique com um camisolão para não apanhar gripe.

14. Não tome nenhum tipo de laxante nos dias anteriores… nunca se sabe quando se tem um acesso de tosse…

PS: Estas dicas foram escritas com letras grandes para facilitar a leitura!!