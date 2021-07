Huawei partilha a primeira foto captada pelo smartphone P50 Pro

Será no próximo dia 29 de julho que a Huawei vai apresentar ao mundo a sua nova linha de smartphones Huawei P50. Com a grande novidade associada ao sistema operativo que será o HarmonyOS. Pela primeira vez na história da marca, será lançado um smartphone com sistema operativo proprietário. No entanto, o grande foco será a câmara para tentar alcançar o mercado ocidental.

O CEO da empresa já prometeu tecnologia revolucionária e agora foi divulgada a primeira imagem, que surpreende pela captação de cores e pelos detalhes.

Será a 29 de julho que a Huawei, através do seu canal no YouTube, irá apresentar em direto o seu topo de gama equipado com o novo sistema operativo HarmonyOS.

Os novos Huawei P50 serão assim um marco importante para a empresa e poderão ditar o seu futuro no mercado internacional. O sucesso na China, considerando o último ano da empresa, é quase uma dado garantido, mas quanto ao resto do mundo tudo permanece como incógnita.

Richard Yu, CEO da empresa, confirmou, aquando do anúncio do evento, que o grande trunfo da nova linha seriam as câmaras. O que, aliás, não é nenhuma novidade, dado o histórico da empresa e a necessidade de captar utilizadores.

A primeira foto divulgada tirada pelo Huawei P50 Pro

Através da rede social Weibo, na conta da Huawei, foi partilhada então a primeira foto tirada por um dos novos e revolucionários smartphones. Além do modelo base Huawei P50, haverá espaço para o modelo P50 Pro e foi este último responsável pela foto abaixo.

A foto capta um dos cenários mais complexos para fotografar e, apesar de redimensionada, é percetível até onde pode ir este telefone. Aparentemente, trata-se de uma foto que capta uma cena em movimento de esgrima. Depois existe um alto contraste entre os fatos claros e o fundo preto. Os capacetes com fina rede são captados com detalhe tal como as finas espadas.

Nesta imagem, saltam ainda à vista pequenos apontamentos vermelhos, de uma das luvas e das sapatilhas, bem como de um apontamento luminoso azul atrás do palco.

Para já, não há muito que se saiba em relação à nova linha de smartphones. Sabe-se que uma das câmaras terá capacidade de zoom até 5X e uma lente de 18mm, e outra das lentes deverá de de 13mm. Mas pouco mais se sabe em relação a este segredo tão bem escondido pelo Huawei.

Como certeza temos, no entanto, que será um modelo surpreendente e que ditará uma nova fase no segmento mobile da empresa que nos últimos anos tem enfrentado grandes desafios no mercado ocidental.