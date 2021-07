O mercado dos tablets desacelerou, é um facto, mas isso não significa que tenha deixado de ser um segmento interessante. Para muitas pessoas, um tablet é o gadget que melhor se adequa não só ao seu tipo de trabalho mas também ao lazer, e a Chuwi continua a apostar nesse segmento.

Desta vez testámos o tablet Chuwi HiPad Plus, que apresenta um ecrã 2K de 11″, ótimos acabamentos e muito mais. Saiba tudo.

Este tablet surge, esteticamente, como algo que se pretende aproximar de um iPad Pro. Não, não tem nada a ver com competir, mas apenas com a apresentação de uma solução que, para alguns utilizadores, poderá ser uma ótima opção a considerar.

Aqui geralmente importa o tamanho do ecrã e uma boa definição para permitir conforto durante a leitura, a possibilidade de ligar um teclado, capacidade para vídeo-chamadas, bom desempenho multi-tarefa e a portabilidade aliada à boa autonomia. Este tablet Chuwi HiPad Plus enquadra-se nestes requisitos.

Análise em vídeo

Especificações gerais do Chuwi HiPad Plus

Comecemos pelo ecrã. Este Chuwi HiPad Plus traz um ecrã totalmente laminado com diagonal de 11″ e uma resolução 2K, ou seja, de 2176 x 1600 píxeis. A densidade é de 245 píxeis por polegada, o que lhe permite ter contornos suaves sem se notarem os píxeis à distância normal de utilização. Tem uma gama de cores 100% sRGB e o brilho de 350 nits permite uma utilização confortável em ambientes com luz natural intensa.

Vem equipado com um SoC MediaTek MT8183 com arquitetura de 12 nm. O CPU é octa-core com velocidade de relógio até 2 GHz, tem uma APU AI dual-core e tem uma GPU Mali-G72. Integra 4 GB de RAM LPDDR4X e tem 128 GB de armazenamento interno eMMC5.1. Se precisar de mais armazenamento, poderá recorrer ao slot microSD e colocar um cartão a seu gosto.

Quanto a câmaras, bem, um tablet é tudo menos prático para andar a tirar fotos. No entanto, para trabalho as câmaras são imprescindíveis para vídeo-chamada e para fotografar conteúdos de interesse, como documentos ou produtos. Inclui assim uma câmara traseira de 13 MP, com foco automático e flash LED, e uma câmara frontal de 5 MP.

Em termos de comunicação, traz Wi-Fi 2,4/5 GHz com suporte para o protocolo ac, com uma largura de banda máxima de 433 Mbps. O bluetooth vem na versão 5.0. Tem ainda interface USB Tipo-C, que serve para áudio, carregamento e transferência de ficheiros, e como já referido tem um slot para cartões microSD.

A bateria é Li-Po de 7300 mAh e não suporta carregamento rápido. O Android está na versão 11, no entanto, para o modelo em análise essa versão ainda não foi disponibilizada via OTA, mas é possível instalá-la manualmente.

Construção e design

Ainda que este capítulo por vezes não pareça muito relevante, é este ponto que faz distinguir a gama aparente de um produto apenas por contemplá-lo escassos segundos. Este Chuwi HiPad Plus, esteticamente, remete para um produto acima da gama que realmente é, oferecendo um design simplista com acabamentos de qualidade.

O ecrã tem uma proporção de 4:3 (aproximadamente) e ocupa mais de 90% da área frontal, já que a moldura é relativamente fina para o tamanho. Tem uma estrutura unibody em liga de alumínio, inteiramente construída por um processo de CNC, onde a espessura é de apenas 6,9 mm, o peso é de 500 g e mede 248,4 x 179,6 mm.

Com uma orientação na vertical, na zona superior da frontal podemos encontrar a câmara ao centro e os sensores à direita da câmara.

Na lateral superior encontram-se os 2 microfones, a ligação USB-C e o botão Power. Na lateral esquerda está o slot para cartões microSD e na lateral direita os botões de volume.

Na traseira, encontra-se a câmara e o flash LED no canto superior esquerdo, e na zona inferior ao centro está a inscrição da Chuwi e uma interface de ligação para o teclado.

Falando ainda nas laterais esquerda e direita, de cada lado podem ser vistos 2 orifícios que, supostamente, serão saídas de som. Portanto, 4 orifícios no total. No entanto, apenas a partir dos orifícios inferiores é possível ouvir reprodução de som.

Desempenho

Embora este tablet, como um todo, se enquadre na gama média, o desempenho está um pouco abaixo do que se espera nessa gama. Nas atividades de navegação Web, edição e gestão documental, leitura de PDFs e ebooks e utilização da generalidade de apps, o desempenho é bom, não sendo mostrado qualquer tipo de atraso. Já na reprodução de conteúdos de vídeo, quer seja a partir do YouTube ou de um leitor multimédia como o Kodi, não é possível reproduzir com plena fluidez vídeos 4K:

1080p60fps : OK

: OK 1440p60fps : OK

: OK 2160p60fps : Not OK

: Not OK 2160p30fps: Not OK

Já em jogos, é necessário reduzir a qualidade nos jogos mais elaborados para que a experiência seja boa. Já para jogos ocasionais e mais simples, tudo funciona como esperado.

Foram ainda corridos os benchmarks habituais, para que possa ter uma referência acerca do desempenho.

AnTuTu 9.0.12 : 144699

: 144699 PCMark Work 3.0 performance : 6339

: 6339 Geekbench 5

CPU Benchmark: 291/1276



Compute Benchmark: 1143

AndroBench

Sequential Read: 251,52 MB/s



Sequential Write: 142,29 MB/s



Random Read: 41,38 MB/s, 10593,41 IOPS (4KB)



Random Write: 20,51 MB/s, 5252,19 IOPS (4KB)



SQLite Insert: 642,68 QPS, 3,18 seg



SQLite Update: 720,33 QPS, 2,84 seg



SQLite Delete: 888,71 QPS, 2,3 seg

No modelo testado, com Android 10, o sistema apresentou muita estabilidade, não havendo alguns dos problemas reportados no Android 11

Câmaras

Como já referido, as câmaras não são propriamente relevantes num tablet, mas sem dúvida que são necessárias. Digamos que as câmaras colocadas no Chuwi HiPad Plus são o mínimo imprescindível para vídeo-chamadas e para último recurso em captação de imagem. Deixo alguns exemplos.

Autonomia

A autonomia é um ponto favorável neste tablet. A bateria de 7300 mAh permite entre 8 a 10 horas de ecrã, dependendo do tipo de tarefa realizado. Um benchmark com tarefas mistas, como o PCMark10, terminou com um resultado de 9h48, o que permite não ter preocupações durante todo o dia, caso pretenda utilizar para trabalho.

Quanto ao carregamento, utilizando o carregador de 10W fornecido, não espere concluir uma carga completa em menos de 3 horas.

Veredicto

O Chuwi HiPad Plus é um tablet competente e adequado para a maioria das tarefas, onde o seu preço de cerca de 230 € se enquadra com o que é oferecido.

Aspetos como a qualidade do ecrã, a qualidade de construção, acabamentos e a autonomia, sobressaem claramente neste HiPad Plus, sendo que o desempenho em vídeo, a qualidade das câmaras e a velocidade de carregamento são os mais desfavoráveis. No Wi-Fi, ainda que tenha o protocolo 802.11 ac, numa largura de banda máxima teórica de 433 Mbps, o máximo real é de cerca de 260 Mbps (próximo de 25 MB/s), o que é suficiente para todas as tarefas.

Quanto à qualidade de som, que provém de 2 altifalantes, é razoável, com médios equilibrados, sem graves. O efeito stereo é bem conseguido com o tablet na orientação vertical, mas se roda para horizontal, o efeito perde-se completamente. Tem boa intensidade de som e não distorce no volume máximo.

Junta-se ainda a possibilidade de ouvir rádio FM, apreciada por alguns utilizadores, e a interface para teclado, que infelizmente não tivemos oportunidade de testar. Pode ser adquirido separadamente e tem o preço de cerca de 25 €.

Preço e disponibilidade

O tablet Chuwi HiPad Plus está disponível por cerca de 230 €. Os portes são gratuitos e o envio é rápido e sem custos adicionais, feito a partir de Espanha.

Chuwi HiPad Plus