Censos 2021: Conheça os primeiros resultados divulgados

Os Censos 2021 foram a maior operação estatística nacional, envolvendo cerca de 15 mil pessoas e a colaboração de inúmeras entidades.

Os primeiros resultados dos Censos 2021 irão ser apresentados já no próximo dia 28 de julho. No entanto, o Instituto Nacional de Estatística (INE) deu a conhecer já hoje alguns dados.

Censos 2021: Meio mais utilizado foi o do acesso direto das famílias ao website (87,5%)

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre os dias de 5 de abril e 31 de maio e contou com a participação empenhada da população, permitindo a conclusão da maior parte dos trabalhos apenas 6 semanas depois da data do momento censitário (dia 19 de abril).

De acordo com dados do INE, entre o total dos 99,3% de respostas digitais, o meio mais utilizado foi o do acesso direto das famílias ao website (87,5%), seguindo-se as respostas com recurso à aplicação móvel do recenseador (7,7%) e, finalmente, o preenchimento dos questionários nos ‘ebalcões’ localizados nas Juntas de Freguesia (4,1%).

Realça-se que apesar do contexto pandémico e da elevada complexidade de todo o processo, o sucesso desta operação censitária é inseparável do elevadíssimo nível de adesão por parte dos cidadãos, o qual, por sua vez, resultou do enorme empenho de todos os que apoiaram, divulgaram e participaram nestes Censos 2021.

Os resultados dos Censos 2021 que o INE apresentará no dia 28 de julho têm ainda um carácter preliminar, na medida em que são baseados em contagens resultantes do processo de recolha e divulgados antes do final de todo o processo de tratamento e validação da informação recolhida.

A disponibilização dos resultados definitivos dos Censos 2021 está prevista para o 4º trimestre de 2022, mas será ainda antecedida por uma apresentação de resultados provisórios, a divulgar em fevereiro do próximo ano