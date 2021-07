CEO da iFixit critica a Apple e Samsung por dificultarem a reparação dos equipamentos

No mundo dos smartphones, há algumas marcas que se destacam, nomeadamente a Apple e a Samsung. Ambas trazem para o mercado produtos de excelência que rapidamente têm a aprovação, e a compra, dos consumidores.

Contudo, o CEO do popular canal iFixit criticou agora a Apple, Samsung e também a Microsoft por serem um obstáculo aos consumidores, e aos especialistas em reparações, quando o assunto é reparar os seus equipamentos.

Apple, Samsung e Microsoft dificultam a reparação dos equipamentos

Na passada segunda-feira (19), durante uma audiência pública da Comissão de Produtividade sobre o direito virtual de conserto, Kyle Wiens, CEO do canal iFixit criticou algumas marcas no que respeita à reparação dos equipamentos.

Kyle deixou então críticas à Apple, Samsung e Microsoft, acusando as três marcas de serem um obstáculo aos consumidores e especialistas de reparação quando o assunto é o conserto dos produtos.

O CEO começou por atacar pela primeira vez a Samsung, indicando que a gigante sul-coreana tinha em vigor um acordo que impedia outros técnicos de reparação, como é o caso da iFixit, de comprarem peças para conseguirem reparar os equipamentos.

Segundo o CEO:

Temos visto fabricantes a restringirem a nossa capacidade de comprar peças. Há uma fabricante de baterias alemã, chamada Varta, que vende baterias para uma grande variedade de empresas. No entanto, a Samsung usa essas baterias nos seus auriculares Galaxy… mas quando vamos à Varta e dizemos que queremos comprar essa peça como peça de reparo, eles dizem-nos ‘Não, o nosso contrato com a Samsung não nos permite vendê-la.’ E estamos a ver esta situação cada vez mais.

Apple criticada por usar peças diferentes

Também a Apple foi outra empresa duramente criticada por usar peças diferentes das que a indústria está acostumada. Mas tal prática acontece sobretudo para limitar a capacidade de reparo de terceiros e, por conseguinte, a empresa obter benefícios através dos serviços que a mesma dispõe.

Kyle Wiens indica que:

A Apple é conhecida por fazer isso com os chips dos seus computadores. Há um chip de carregamento específico no MacBook Pro… há uma versão padrão da parte e há a versão da Apple da parte que é ligeiramente ajustada. No entanto é ajustada o suficiente para ser necessária apenas para funcionar nesse mesmo computador, e essa empresa, mais uma vez, tem um acordo com a Apple. Na Califórnia, a Apple deixou de fornecer serviços há sete anos. Portanto isto foi há sete anos e a Apple deve ter armazenamentos cheios destas peças de reposição e, em vez de os vender no mercado – e alguém como eu as teria comprado com entusiasmo – pagam ao reciclador para as destruir.

Já no que respeita à Microsoft, o CEO comentou sobre a dificuldade de reparação nos computadores Surface. Desta forma, o canal iFixit atribuiu à marca uma pontuação de 0 em 10 no que toca à possibilidade de reparação.

Esta baixa pontuação deve-se ao facto de o computador ter a bateria presa. E para aceder a alguns locais, os especialistas de desmontagem da iFixit tiveram literalmente que as cortar, o que levou a que algumas parte do computador se partissem, não sendo possível a sua substituição.

Impressão 3D, poderá ser uma solução?

Kyle foi ainda questionado sobre se a impressão 3D poderia ou não ser uma solução para estes problemas. No entanto, na opinião do CEO “a impressão 3D é uma ideia maravilhosa… temos alguns modelos impressos em 3D no iFixit. No entanto, infelizmente, na nossa análise das peças, apenas cerca de 2% de todas as peças podem ser impressas em 3D com a tecnologia atual. A impressão 3D é mais atraente e interessante em produtos de marca branca”.

Concorda com a opinião do CEO da iFixit?