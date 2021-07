Uma das funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores do WhatsApp era o suporte para multi-dispositivo, o que iria libertar os utilizadores de terem de usar o smartphone. Este permitirá uma liberdade grande e única.

Com este elemento já em testes, é hora de ser avaliado e de os utilizadores descobrirem tudo o que tem para oferecer. Vamos assim aprender a configurar e usar o suporte multi-dispositivo no WhatsApp.

Esta novidade do WhatsApp esteve muito tempo a existir como apenas um desejo. Os utilizadores mostravam interesse em poder usar o WhatsApp sem depender do smartphone, em qualquer plataforma e sem limites.

Foi assim muito interessante quando chegou há alguns dias, na versão beta do WhatsApp. Mesmo nessa altura estava limita a alguns utilizadores, mas agora parece estar um pouco mais liberto e acessível. Assim, é essencial ter a versão beta instalada e estar no seu programa de testes.

Para usar basta abrir o menu principal do WhatsApp e depois escolher a nova opção Dispositivos associados. Caso tenham acesso ao suporte multi-dispositivo no WhatsApp vão ver de imediato uma mensagem a indicar que podem testar esta novidade.

Devem depois abrir a opção Beta multidispositivos, que dará acesso a uma área onde podem ver as condições de estar a testar esta novidade e como a podem usar. Para avançar devem escolher a opção aderir à beta, que está no final. Podem sair destes testes a qualquer momento.

Com esta opção já ativa, devem registar novos dispositivos. O processo é em tudo similar ao que existe hoje, devendo ser acedido a web.whatsapp.com, no dispositivo onde querem ter a conta presente. Devem depois ler o código QR que for apresentado no dispositivo.

No final, surgirá a lista de dispositivos onde a conta do WhatsApp irá estar disponível, sem depender do smartphone estar presente na mesma rede. O limite definido por agora são 4 dispositivos, sem serem novos smartphones.

Do lado das apps onde a conta está definida, tudo irá funcionar sem qualquer dependência. O smartphone onde a conta está definida de forma principal pode ser desligado ou ver a rede inativa. As mensagens vão ser enviadas e recebidas para os contactos e sem qualquer dependência.

Recordamos que devem pertencer ao programa de testes do WhatsApp para poderem ter acesso a esta novidade, sendo que esta está a ser libertada de forma gradual aos utilizadores deste programa. Em breve, e após ser testada exaustivamente, vai ser disponibilizada para todos, como esperado.