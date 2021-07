Os rumores têm estado a crescer e a mostrar que a Samsung tem novidades para apresentar em breve. Este é um movimento que todos os anos se repete e que revela todas as novidades da marca no mercado dos smartphones.

Assim, o próximo Galaxy Unpacked da Samsung era uma certeza, mas ainda sem dados conhecidos. Isso mudou agora, com o revelar da data preparada para este evento onde muitas das melhores novidades vão ser apresentadas. Preparem-se por isso para vê-las surgir já no dia 11 de setembro.

O Galaxy Unpacked da Samsung está ainda a um mês de acontecer e já existe muita informação sobre o que este evento vai trazer. A Samsung deverá finalmente ver um dos seus modelos mais carismáticos desaparecer, dando lugar a uma nova linha de smartphones.

Assim, e do que revelou o conhecido @evleaks, será já a 11 de agosto que tudo será revelado, abrindo caminho a todas as novidades. Será aí que provavelmente vamos conhecer os novos Galaxy Z Fold3, que ocupará o espaço que o Galaxy Note vai deixar, e o Galaxy S21 FE 5G.

Claro que a isso vão-se somar as presenças de outras novidades da marca, como o Z Filp3, outro smartphone dobrável e que tem o seu espaço próprio. Haverá ainda espaço para o novo Galaxy Watch4, que deverá contar com a nova versão do Wear OS, e para os novos Galaxy Buds2.

Para além desta data agora revelada, o conhecido Evan Blass apresentou outras informações importantes sobre os novos produtos que vão ser conhecidos no Galaxy Unpacked da Samsung. Em pequenos vídeos lançados no Twitter, este leaker revelou tudo.

Toda a informação pode ser consultada nesta publicação no Twitter, onde se vê os novos smartphones, os novos relógios e até os novos Buds. Estes surgem em várias cores e com todos os detalhes que eram esperados para estas novidades.

Estas são novidades importantes para a Samsung e para os seus clientes. Os novos equipamentos vão ser muitos e recheados de novidades importantes, inaugurando algumas áreas importantes onde a Samsung quer apostar agora.