HarmonyOS da Huawei alcança 30 milhões de utilizadores em apenas um mês

A Huawei foi a marca chinesa que mais sofreu com as sanções impostas pelos Estados Unidos. A empresa foi proibida de iniciar negócios e dar continuidade aos existentes com outras entidades relacionadas com o território norte-americano e, como consequência, teve que encontrar soluções para sobreviver num mercado já muito renhido.

Uma das soluções foi então a criação do seu próprio sistema operativo. E segundo as últimas informações, em apenas um mês, o HarmonyOS da Huawei já conquistou 30 milhões de utilizadores.

As duras medidas restritivas implementadas pela administração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obrigaram a Huawei a repensar toda a sua estratégia de negócios. Desta forma, a gigante chinesa começou por se desmarcar dos serviços fornecidos por empresas norte-americanas, como por exemplo o sistema operativo Android da Google.

Inicialmente, a fabricante retirou da plataforma dos seus smartphones a loja de apps Google Play. Em sua vez, a Huawei desenvolveu e implementou a sua própria loja, AppGallery, a qual oferece várias vantagens aos programadores sobre a concorrência.

Para além dessa e de outras alterações, para cortar de vez com a Google, a empresa criou o seu próprio sistema operativo para dispositivos móveis. Trata-se de um sistema baseado no código aberto do Android, mas sem os serviços da Google.

HarmonyOS já tem mais de 30 milhões de utilizadores

Segundo as informações reveladas, no dia 8 de julho o sistema operativo móvel da Huawei já contava com mais de 30 milhões de equipamentos a executá-lo.

A Huawei definiu uma meta onde pretende alcançar 300 milhões de smartphones com o HarmonyOS até ao final do ano. E parece que a empresa liderada por Ren Zhengfei está bem lançada para alcançar esse objetivo.

Mas a Huawei ainda tem um longo caminho a percorrer para tornar o seu sistema mais atrativo, especialmente para o mercado fora da China.

Para impulsionar a novidade, a empresa já lançou na China o seu modelo Mate X2 4G com o HarmonyOS por 2.275 euros.