Preço da gasolina leva homem a reinventar o seu Fiat de 1980 para andar com carvão vegetal

Num contexto em que o preço dos combustíveis pode ser impeditivo para algumas carteiras, um engenhoso encontrou uma forma de continuar a deslocar-se com o seu automóvel. Perante a impossibilidade de depender da gasolina, o homem, de 56 anos, reinventou o seu Fiat de 1980 para andar com carvão vegetal.

Chama-se Juan Carlos Pino e tem sido o protagonista de alguns vídeos que têm circulado pelas redes sociais.

Com 56 anos, o mecânico da pequena cidade cubana de Aguacate mostrou que "a necessidade aguça o engenho" e recorreu a uma técnica que lhe foi ensinada pelo tio e remonta à Segunda Guerra Mundial.

Apesar de sempre ter captado a sua atenção, Juan Carlos Pino contou que nunca a tinha implementado, porque não havia necessidade. Até agora, "com a crise de combustível", que tem feito disparar os preços.

Afinal, conforme um vídeo partilhado pela Folha de S. Paulo, esta crise "atingiu duramente os habitantes de Cuba", com o galão de gasolina a custar, agora, 30 dólares americanos no mercado negro - o equivalente a cerca de 3,79 litros custarem aproximadamente 26 euros.

Uma forma criativa de fugir ao preço da gasolina

Recorrendo a sucata, Juan Carlos Pino modificou o seu Fiat de 1980, fabricado na Polónia, instalando um sistema que tem sido cobiçado pelos vizinhos.

Na parte traseira, acrescentou um reservatório metálico onde o carvão vegetal é colocado e queimado de forma controlada. A estrutura inclui tubos externos e filtros improvisados que permitem conduzir e purificar o gás antes de este chegar ao motor.

Conforme explicado, o processo não é imediato. Primeiro, o carvão é queimado no interior de um tanque de propano, sendo depois filtrado por um jarro de leite de aço inoxidável.

Só depois o motor pode ser ligado e alimentado por essa alternativa à gasolina. Trata-se de um método que exige tempo, atenção e alguma experiência para ser operado corretamente.

Apesar das limitações, com os vídeos a mostrarem o equipamento a ocupar espaço significativo e a alterar a estrutura original do veículo, o sistema cumpre a sua função.

O carro consegue percorrer mais de 80 quilómetros com uma carga de carvão, segundo Juan Carlos Pino, embora com menor potência e arranques mais lentos.

Pessoalmente, eu preferiria a gasolina, porque é mais prático. É a tecnologia que temos hoje. Mas vai ser difícil para mim tirar [o tanque de carvão], porque é como um filho.

Disse Juan Carlos Pino, em entrevista ao Deutsche Welle, partilhada pela Folha de S. Paulo.

De qualquer forma, o seu engenho, que não deve ser replicado, apesar dos pedidos dos vizinhos, permite-lhe manter o carro em circulação.