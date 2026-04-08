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Preço da gasolina leva homem a reinventar o seu Fiat de 1980 para andar com carvão vegetal

· Motores/Energia 1 Comentário

Imagem: Reuters

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. guilherme says:
    8 de Abril de 2026 às 08:07

    Vamos lá ver, em princípio o Trump meteu o rabinho entre as pernas e já admite que Irão tenha enriquecimento de Urânio e até admite agora que cobre uma taxa no estreito para ajudar a pagar os danos nas infraestruturas do Irão criadas pela América/Israel.

    Vem mas sendo Trump como é, de manhã diz uma coisa, a tarde outra e a noite faz uma totalmente diferente, temos que esperar para ver!

    Responder

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