Bezos agradeceu aos funcionários e clientes da Amazon por terem pago a viagem ao espaço

O fundador da Amazon e da Blue Origin, Jeff Bezos, cunhou a história com o seu nome, ontem, depois de voar até ao espaço e ‘cortar a fita’ das viagens espaciais turísticas. Aquando da aterragem, entre outras coisas, o magnata agradeceu ao funcionários e clientes da Amazon, por terem financiado a viagem.

A viagem durou cerca de 11 minutos, tendo os tripulantes tendo testemunhado a ausência de gravidade durante 4 minutos.

Depois de 52 anos da missão Apollo 11, que levou dois seres humanos à Lua, Jeff Bezos decidiu fazer história e iniciar, a bordo da sua cápsula, a era das viagens espaciais turísticas. Aliás, a Blue Origin protagonizou um voo que ultrapassou a popular barreira do espaço, 100 km acima da superfície terrestre.

Em 11 minutos de viagem, os astronautas – Jeff, Mark, Oliver Daemen e Wally Funk – tiveram oportunidade de desfrutar da vista para a Terra, proporcionada pelas janelas que o magnata usa como trunfo, e de flutuar dentro da cápsula, durante 4 minutos.

Os quatro astronautas tornaram-se as primeiras pessoas a bordo do foguetão New Shepard, construído pela Blue Origin. A acompanhar o seu momento, a equipa levou consigo vários itens históricos – desde uns óculos usados por Amelia Earhart, usados na sua travessia pelo Atlântico de avião; uma medalha feita a partir do primeiro balão de ar quente que voou em 1783; e uma tela do avião pilotado pelos irmãos Wright.

A Terra depois do Espaço por Bezos e os companheiros de viagem

Depois de 11 minutos longe da superfície da Terra, os quatro astronautas regressaram com uma aterragem segura. Posteriormente, os quatro falaram ao mundo sobre a experiência, tendo Jeff Bezos admitido que, emboras as expectativas fossem já altas, “foram drasticamente excedidas”. Enquanto explicava o quão normal se sentiu perante a gravidade zero, o magnata revelou que, agora, podia confirmar a fragilidade da Terra, alegando que a “estamos a danificar”.

Além disso, agradeceu, “do fundo do coração”, a todos os clientes e funcionários da Amazon por pagarem o voo espacial privado, acrescentando que isso é muito apreciado.

À CNN, Bezos revelou que sabe que a viagem o irá mudar e que está “entusiasmado para descobrir como”. Por sua vez, Wally Funk, a quem foram consecutivamente adiadas e negadas viagens ao espaço, disse que, antes do lançamento, se sentia com 24 anos outra vez, “eu adoro estar aqui”.

(Re)Veja a viagem aqui: