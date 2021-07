A utilização que damos ao Windows, leva por vezes a termos de manter a máquina ligada e acordada por mais tempo do que é normal. Este sistema suporta sem qualquer problema esta situação, mas requer alguma ajuda dos utilizadores.

Com um comportamento que bloqueia a máquina para se proteger, fica difícil garantir este tempo extra que necessitamos. A Microsoft tem uma ferramenta criada para este fim, que todos devem usar sempre que necessitarem. Veja assim como pode facilmente manter o PC acordado.

Conhecida já há muitos anos, os Powertoys foram reinventados recentemente. Esta ferramenta mantém a mesma filosofia e agrupa numa única interface um conjunto de pequenas aplicações dedicadas a tornar o Windows ainda melhor. São extras essenciais para muitos e que assim ficam acessíveis.

Um deles, o Awake, que chegou há pouco tempo, garante ao Windows que consegue ficar ativo por mais tempo que o normal para o sistema. Assim, e pelo tempo que o utilizador necessitar, pode ter o PC ligado, a funcionar e com o ecrã desbloqueado.

Depois de instalada a mais recente versão dos Powertoys, o Awake está presente na sua interface. Podem ativar e configurar diretamente esta funcionalidade nesse local, definindo o tempo que querem o PC ativo, se querem o ecrã ligado e o modo a ser usado (desligado, sem tempo limite e temporariamente).

Para além de poderem configurar diretamente o Awake na interface dos Powertoys, vão poder fazer o mesmo diretamente no System Tray da barra de tarefas. Bastará clicar no ícone para ter acesso a todas as opções necessárias para o usar.

Aqui só precisam de aceder à área onde têm os modos disponíveis e que devem escolher. Novamente podem manter desligado, ativo sem limite ou escolher um período de tempo. A diferença este caso é que estão apenas disponíveis 30 minutos, 1 ou 2 horas.

Esta poderá ser a ferramenta que muitos procuram para manter a sua máquina acordada e funcional. Vinda diretamente da Microsoft tem o selo bem conhecido dos Powertoys, que todos conhecem muito bem. Tal como sempre, basta escolher o tempo pretendido e deixar que faça o seu trabalho.