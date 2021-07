Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – Os novos earbuds já estão disponíveis por 45 €

A Xiaomi tem na sua lista de produtos alguns produtos da área do áudio e a linha de earbuds Redmi Buds é uma das mais populares com grande fiabilidade e qualidade de som oferecida aos utilizadores. Recentemente, a linha recebeu uma atualização importante com os Xiaomi Redmi Buds 3 Pro.

Os novos earbuds oferecem cancelamento ativo de ruído, carregamento rápido e sem fios, têm ligação inteligente a diferentes dispositivos e ainda mais algumas particularidades, estando disponíveis por 45€.

A Xiaomi apresentou hoje ao mundo os seus novos Redmi Buds 3 Pro. Os earbuds mantém o design já conhecido dos modelos anteriores e podem ser encontrados na cor preta e prata.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Oferecem cancelamento ativo de ruído (ANC) com três níveis de ajuste e que permite eliminar até 35dB. É conseguido através de microfones de feedback e feed-forward. Além disso, o ajuste pode ser feito de forma inteligentes e adaptado àquilo que o utilizador está a consumir no dispositivo onde está a ser reproduzido o conteúdo.

Para que não seja obrigado a remover os auriculares para conversar ou ouvir o som exterior com clareza, também existem modos para isso que podem ser ajustados através de toque ou da app.

Uma outra vantagem prende-se com o facto de terem ligação dual-device smart, ou seja, permite trocar entre dispositivos com diferentes sistemas operativos, com grande facilidade.

Em termos de carregamento, podemos contar com o carregamento rápido, sendo que em 10 minutos o utilizador poderá contar com 3 horas de utilização. A caixa permite carregamento sem fios. No que toca à autonomia, os auscultadores permitem 6 horas de utilização sendo que no total, com a caixa, pode ir até às 28 horas.

Para reprodução de som com mais detalhe, existe uma bobina de diagrama vibratório de 9mm. São resistentes a água (IPX4), têm deteção de ouvido, vários adaptadores e ainda contam com app dedicada.

Os earbuds Xiaomi Redmi Buds 3 Pro estão disponíveis por um preço final, incluindo portes e IVA, de 44,96€, utilizando o cupão de desconto na disponível na página do produto.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro