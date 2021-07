Blue Origin: Estudante holandês será a pessoa mais jovem a voar para o espaço

Richard Branson voou, pela primeira vez, até ao espaço, na semana passada. Apesar disto, o primeiro a anunciar a data do seu voo foi Jeff Bezos que, além de levar o seu irmão numa cápsula da Blue Origin, leiloou ainda um outro lugar. Pois bem, esse será ocupado por um estudante holandês.

Aliás, o estudante será a pessoa mais nova de sempre a chegar ao espaço.

Chama-se Oliver Daemen, tem 18 anos e é holandês. Numa experiência que ficará, certamente, na sua memória, voará para o espaço a bordo de uma cápsula da Blue Origin, ao lado de Jeff Bezos, na próxima semana. Esta será a pessoa mais jovem de sempre a ir além da Terra.

Além deles, estarão também Mark, irmão mais novo do magnata, e Wally Funk, veterana de aviação. Esta última foi uma das 13 mulheres a participar no treino de voo espacial da NASA, na década de 1960, tendo-lhe sido negadas várias missões posteriores.

Assim sendo, Jeff Bezos levará consigo a pessoa mais nova que alguma vez voou até ao espaço, Oliver, e a pessoa mais velha, Wally.

Isto marca o início das operações comerciais para o New Shepard, e o Oliver representa uma nova geração de pessoas que nos ajudará a construir uma estrada para o espaço.

Disse Bob Smith, CEO da Blue Origin.

Uma vez em leilão, o quarto lugar na cápsula da Blue Origin foi atribuído a um vencedor que o abandonou, por conflito de horários. Por sua vez, um outro licitante ofereceu 28 milhões de dólares pelo lugar. De acordo com alguns rumores, o pai de Oliver garantiu, no leilão, um lugar no segundo voo planeado. Contudo, ofereceu a viagem ao filho quando vagou o quarto lugar na primeira.

O estudante, que terminou o ensino secundário no ano passado e deverá ingressar na University of Utrecht para estudar Física, diz que esta viagem será o realizar de um sonho para toda a vida.

Blue Origin segue Virgin Galactic

Apesar de Jezz Bezos ter anunciado as datas do seu lançamento primeiro, Richard Branson parou o mundo com a sua estreia dentro de uma cápsula da Virgin Galactic. No entanto, as duas viagens contam com características e desafios diferentes.

Ao contrário da cápsula de Branson, a de Bezos irá descolar de forma mais tradicional, através de um lançamento com foguetão e cápsula, e voará mais alto, a cerca de 100 km acima da superfície terrestre. Além disso, Branson voou com dois pilotos, ao passo que Bezos fará um voo automatizado.

Estas viagens tornar-se-ão cada vez mais comuns, na medida em que é da vontade dos dois magnatas tornar as idas ao espaço em viagens turísticas. Por outro lado, assim como Bezos, também Elon Musk já deu a conhecer os planos para a criação de colónias fora da Terra.