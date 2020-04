E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Numa semana em que o Pplware comemora 15 anos, muitos foram os assuntos tecnológicos e científicos que abordámos. Assim, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o Huawei P40 Pro, falámos do lançamento do OnePlus 8 Pro e do novo iPhone SE, anotámos o que poderá ser o novo “Magalhães”, e muito mais.

Passatempo 15 anos Pplware

O PPLWARE.COM FEZ 15 ANOS

Quando começamos a moldar o panorama tecnológico, há 15 anos, nunca imaginaríamos como o mundo nos ia mudar tanto. Seguramente nunca nos passou pela cabeça estar, aos 15 anos, com tanta vontade de fazer, de produzir. Contudo, o que estamos a passar, nós, a humanidade, ficará na história. O nosso papel ganhou outra importância por estes dias, temos a obrigação de informar, de contar o que se está a passar.

Pese o facto de ser um momento de especial emoção para nós, pois 15 anos de história é um grande feito, é particularmente angustiante comemorar, com o mundo de joelhos perante uma pandemia.

Oumuamua é um asteroide que confundiu os cientistas. Este foi o primeiro objeto interestelar que passou pelo Sistema Solar. Foi descoberto numa trajetória altamente hiperbólica a 19 de outubro de 2017 e a sua forma estranha levou mesmo a que alguns astrónomos considerassem a hipótese de se tratar de uma nave alienígena. Afinal, esta rocha com uma forma singular poderá ser um fragmento de outro planeta.

As mais recentes conclusões foram publicadas na revista Nature pelos astrofísicos Yun Zhang da Academia de Ciências da China e Douglas Lin da Universidade da Califórnia.

Durante a tarde desta terça-feira foram oficialmente apresentados os tão aguardados OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, durante um evento online transmitido em direto aos consumidores. Os smartphones topos de gama da marca chinesa pretendem tornar-se fortes concorrentes num mercado já muito variado.

A OnePlus parece ter apostado forte na construção destes equipamentos que trazem características apetecíveis, tais como, compatibilidade com tecnologia 5G e carregamento de bateria sem fios, tudo inserido num smartphone com um design elegante e com cores muito atrativas.

O mercado dos smartphones tem evoluído em praticamente todos os vetores da tecnologia. Contudo, uma das maiores apostas em termos de marketing é na fotografia e outras tecnologias de última geração. A Samsung está a apostar no acompanhamento dessa tendência, marcando o segmento.

Esta proposta é uma aposta da empresa sul-coreana, para conseguir trazer aos seus smartphones um zoom de longo alcance. Para tal, o Galaxy S20 Ultra 5G vem equipado com algo… inovador!

Tal como era esperado, a Apple lançou agora o novo iPhone SE. Este novo equipamento vai praticamente ao encontro de todos os rumores. Ecrã de 4,7 polegadas Retina HD, processador A13 Bionic, câmara Grande angular de 12 MP, Touch ID várias novidades que, até ficaram um pouco além das melhores previsões no que toca aos sensores. Um iPhone 8 adaptado ao SE 2020.

Com o preço a começar nos 499 euros, o iPhone SE vem com alguns trunfos, mas só o poderá reservar a partir das 13:00 do dia 17/4.

Estamos a entrar numa fase onde os testes serão importantíssimos para “abrir a sociedade” às pessoas. Análises rápidas são necessárias para se poder perceber o nível de contágio. Atualmente, os testes que são feitos, para se saber se um cidadão está infetado com o novo coronavírus, demoram entre 24 a 48 horas a chegar. Além disso, só é gratuito, se a pessoa em questão apresentar sintomas. Contudo, imagine como seria se a descoberta da infeção estivesse à distância de um dispositivo que lhe dá os resultados em tempo recorde.

Com o tempo a passar, a investigação traz-nos mais tecnologia e novos testes. Este será o caminho para aliviar o mundo desta pandemia.

António Costa já confirmou que o Governo vai garantir acesso à internet a todos os alunos do ensino básico e secundário. O primeiro-ministro referiu ainda que serão disponibilizados “equipamentos informáticos” e que esta nova iniciativa será “muito mais” que o projeto Magalhães original.

A empresa JP Sá Couto diz estar pronta para começar a produzir os novos “Magalhães”.

O Huawei P40 Pro chegou ao mercado há poucos dias e assim estamos perante um smartphone único. Inclui características que mais nenhum modelo no mundo Android tem, principalmente a sua câmara e a sua loja de aplicações.

Há um sentimento estranho a utilizar o Huawei P40 Pro e nesta análise vou explicar porquê… em pormenor.

Sob a submarca Redmi, a Xiaomi lançou recentemente os Redmi Note 9S e Note 9 Pro Max. Estes dois modelos chegaram sem o anúncio de um modelo base, como é habitual, mas pode ser uma questão de dias.

Um modelo Redmi Note 9 já está pronto a ser lançado e estas serão as suas especificações.

O survival horror da Capcom está de volta, praticamente um ano após o lançamento do remake de Resident Evil 2. Trata-se de um jogo que soube respeitar os pergaminhos do original e, ao mesmo tempo, atualizar-se para os tempos modernos. Voltou assim a repetir o sucesso comercial e de boas críticas do original lançado em 1998.

Resident Evil 3 está aí e o Pplware já experimentou.

A partir de segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa. Estas decorrerão até dia ao final do ano letivo e serão de segunda a sexta-feira. Durante o 3.º período letivo, a RTP Memória irá ceder a emissão a conteúdos pedagógicos temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico.

Os conteúdos para a semana de 20 a 24 já estão disponíveis.

As grandes empresas tecnológicas têm, nos últimos anos, tentado encontrar novas formas de se relacionar com os seus clientes. Depois de todos os produtos tecnológicos que vão criando, optaram por apostar nos produtos financeiros e nos pagamentos eletrónicos.

Um dos maiores exemplos chegou da Apple e do seu cartão de crédito, mas não será o único. Agora sabe-se que a Google também terá o seu cartão a ser preparado, mas com muitas diferenças face ao que a Apple tem.

Estamos a caminho de mudar para todo o sempre o paradigma dos carros que circulam nas estradas do planeta. Passar dos combustíveis fósseis para a energia elétrica parece-nos um grande salto. Contudo, houve, em 1958, quem tivesse uma ideia muito mais arrojada. A Ford criou um projeto de um carro movido a energia nuclear.

Chamava-se Ford Nucleon, não tinha motor de combustão interna, mas possuía um pequeno reator nuclear. E prometia um alcance incrível!