O Dia B… faz 15 anos!!!

HOJE O PPLWARE.COM FAZ 15 ANOS

Quando começamos a mudar o mundo, há 15 anos, nunca imaginaríamos como o mundo nos ia mudar tanto. Seguramente nunca nos passou pela cabeça estar, aos 15 anos, com tanta vontade de fazer, de produzir. Contudo, o que estamos a passar, nós, a humanidade, ficará na história. O nosso papel ganhou outra importância por estes dias, temos a obrigação de informar, de contar o que se está a passar.

Pese o facto de ser um momento de especial emoção para nós, pois 15 anos de história é um grande feito, é particularmente angustiante comemorar, com o mundo de joelhos perante uma pandemia.

O mundo mudou nestes 15 anos, a Internet muda todos os dias, o conceito de site, blog ou canal web está igualmente a mudar constantemente. Estamos mais maduros, mas continuamos focados no futuro com base no que aprendemos no passado e no que vivemos no presente.

Não é fácil conseguir 15 anos de projeto e com os pés sempre a caminhar para o topo. Mas a culpa não é só nossa, a culpa maior é vossa. Obrigado.

Como tudo começou nunca se esquece, mas nada tem a ver com o que hoje se faz, isto porque hoje a Internet faz parte da vida das pessoas, a Internet é quase onde muitas pessoas vivem e isso não era assim há 15 anos. Por isso, hoje estamos intimamente ligados a milhões de pessoas que gravitam em torno de um projeto.

Tudo começou assim:

O Dia B… é mesmo hoje. Finalmente coloquei no ar o blog. Já estava um pouco farto de ouvir tanto comentário quanto à minha resistência aos blogs e à crescente “blogosferomania”. Agora para ele crescer, tenho de o alimentar, com qualidade, utilidade e acima de tudo, curiosidade! Mãos à Obra!

A cada ano, novas etapas são cumpridas e novos desafios são propostos a esta equipa fantástica. Cada um dos colaboradores realiza um trabalho com base no conhecimento e experiência, o que nos leva a um trabalho diferente e mais prático.

Essa experiência aumenta também o conhecimento dos colaboradores, estes acrescentam uma mais-valia à sua bagagem cultural quer com a experiência nacional quer internacional.

Além de acompanharmos e apoiarmos projetos tecnológicos a nível nacional, o Pplware tem também a sua vertente social e solidária, através da angariação de bens para Instituições carenciadas.

Recentemente ultrapassamos a barreira dos 39 mil artigos publicados, é um marco importante, mas é mais uma etapa superada. Cada ano acrescenta responsabilidade mas, acima de tudo, acrescenta horizontes que queremos alcançar.

Ano 2005

O Ano de 2005 foi o arranque após o Bites & Bytes. Agora tudo era desconhecido e era uma aprendizagem constante, uma procura atenta pelo que existia na web, acima de tudo, perceber o que não existia e fazia falta! Há uma referência nessa altura que influenciou em muito o início, You’ve Got Mail… um blog que ficou para a história, nem que seja a do pplware.com!

Ano 2006

A assiduidade foi sendo uma constante e em 2006 o Pplware tinha uma relevância e visibilidade substancialmente maiores. Nessa altura o grande passo foi adquirir um domínio que nos distinguisse. O então esgotado vitorm.webhs.org deu lugar ao www.pplware.com. Começava assim em finais de 2006 uma nova etapa. Ainda se lembram quem ajudou à criação do nome atual? Pedro Nunes, foi uma peça importante no tema!

Ano 2007

2007 foi importante no consolidar da equipa que passou a alimentar o blog em muitas outras áreas, com a entrada do Pedro Pinto e do Pedro Simões. A diversidade estava assegurada, partíamos agora para novos voos.

Ano 2008

Em 2008 o tempo é de inovação e nesta altura já a equipa contava com esporádicos, mas dedicados colaboradores. Já em agosto de 2008, foi lançado o Fórum do pplware.com e nasce assim o primeiro apêndice ao projeto inicial.

Ano 2009

Em agosto de 2009 o pplware.com integra a rede Sapo, na área de Tecnologia. O Portal Sapo, o maior portal português, adicionou no ranking Netscope da Marktest o pplware.com à sua marca, Tek Sapo, levando a área Sapo Tecnologia da posição 61 à atual posição 22 (3.º lugar no universo Sapo). É um facto que muito nos orgulha.

Ano 2010

Com alguma experiência e com assiduidade informativa no que toca ao panorama mundial tecnológico, o Pplware tem reforçado a sua posição como canal de confiança para todos os que seguem as tendências tecnológicas. Somos o sétimo canal mais influente dentro da vastíssima rede Sapo e temos assegurado o nosso papel no ranking nacional. É também este um facto que muito nos orgulha.

Fomos à CeBIT. Esta é a maior exposição comércio de tecnologia do mundo e acontece todos os anos, desde 1986, na cidade de Hannover, na Alemanha.

Ano 2011

Este foi um ano de afirmação na liderança conquistada nos últimos anos. Foi um ano que iniciou com fortes convicções e terminou com um magnífico projeto de solidariedade. O ano de 2011 preparou uma nova fase, da vida do PPLWARE.COM, e é já com essa perspetiva que no ano 2012, ano do sétimo aniversário, estamos mais perto dos nossos visitantes: estamos em “digressão” pelo país e isso tudo derivado a um ano de 2011 cheio de grande empenho.

Ano 2012

Foi um ano “atrevido”, um ano onde estivemos “out of the box”, mais próximo dos nossos visitantes, em vários fóruns e onde, pela primeira vez, estivemos em contacto com os nossos leitores, mostrando o que fazemos na realidade, que é testar e escrever as conclusões, mostrando os processos.

Foi um ano produtivo e com muitas ações internacionais, Londres, Madrid, Berlim, Barcelona, Los Angeles… estivemos em vários eventos internacionais a acompanhar o que mais importante se faz na esfera tecnológica.

Um agradecimento muito especial também a todos os membros da nossa comunidade Pplware Linux que partilham nesse espaço conhecimento e onde o espírito de entre ajuda está sempre presente. É mais um sucesso de 2012.

Porque os números, por vezes são importantes, neste segmento, e a título de curiosidade, só o site principal, pplware.sapo.pt teve, no ano de 2012, mais de 60 milhões de PV, que somando o fórum e outros projetos anexos, dá um número grande… que queremos ultrapassar este ano… e já vamos no bom caminho!!!

Fórum tecnológico pplware Fnac Viseu

Ano 2013

Foi um ano de muito empenho, um ano de grandes novidades. Diria mesmo que foi o ano mais produtivo até à data. Começamos com o lançamento de um projeto que começou com muito carinho, o Pplware Kids:

Um site desenvolvido para crianças, mas que atualmente evoluiu para informar outras faixas etárias

É um projeto que serve os utilizadores do 5 aos 90 anos. Tem uma escrita simples, muito detalhada, mas com a facilidade para quem está a dar os primeiros passos.

O Pplware acompanhou eventos pelo mundo fora, conhecemos os mentores internacionais das tecnologias que atualmente estão a dar cartas no mercado mundial. A IFA 2013 foi disso um exemplo.

O Pplware cobriu durante 3 dias um dos mais importantes certames de tecnologia do mundo

O ano trouxe também novidades noutros segmentos. Nasceu o USADOS PPLWARE, uma plataforma de classificados que pretende ser mais segura, dedicada à tecnologia e mais rápida para o utilizador vender o seu produto usado. Está a crescer, tem conquistado paulatinamente a confiança dos utilizadores e foi mais um grande passo para o Pplware.

A mais moderna plataforma de classificados de tecnologia

Mas não haveríamos de terminar o ano sem um grande evento. Desta feita um evento à escala nacional (com convidados internacionais) sobre segurança. O Create Tech 2013 foi um evento fantástico que trouxe à cidade da Guarda especialistas nas mais diversas áreas da segurança informática.

Um evento com a participação do IPG e PPLWARE

“A Internet espia-nos” foi o tema que trouxe ao evento conhecimento e muita informação, quer ao nível do utilizador comum, quer ao nível das grandes empresas. É um evento que se repetirá anualmente.

Foi de facto um ano brilhante, onde o site principal, o www.pplware.com obteve mais de 75 milhões de páginas vistas. Um número que somado aos projetos forum.pplware.com, kids.pplware.com e usados.pplware.sapo.pt… faz um número grande e que nos orgulha. Tudo graças ao vosso gosto por tecnologia.

Ano 2014

Este foi um ano de crescimento acelerado e com muitos projetos para gerir. Apareceram nesses projetos as dores de crescimento, mas ainda assim lançamos o EmpresasHoje.pt. Foi uma exigência do mercado e o desafio foi aceite.

2014 trouxe também mais uma ferramenta que estava em falta, a nossa newsletter que conta já com mais de 50 mil subscritores.

Nasceu a nossa distribuição para Raspberry, a Pipplware e é hoje uma das distribuições mais usadas no mundo da língua portuguesa.

Corremos meia Europa a cobrir eventos, e acompanhamos de perto os grandes lançamentos tecnológicos que o mundo viu aparecer. Foi de facto um ano brilhante, mas duro!

Ano 2015

O ano que passou foi de afirmamento, de sustentabilidade e de reforço da informação dos vários canais. Tivemos um crescimento de 30% face ao ano anterior no que toca a visitas, ficámos mais vistos, mais visitados quer em Portugal quer no resto do mundo, com o Brasil a destacar-se.

Reforçámos a nossa presença nas redes sociais, além do Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin, Pintrest, Instagram… abrimos vários canais no Facebook, como:

São perto de 100 mil subscrições que podem acompanhar as publicações dedicadas em cada canal. Muita dedicação que se faz sentir a cada dia que passa, onde já movimenta várias centenas de milhares de pessoas notificadas nas várias redes associadas ao pplware.com.

Mas apostamos igualmente na nossa distribuição para a infraestrutura Raspberry Pi. Lançamos uma página dedicada ao Pipplware:

A par destas afirmações nas redes sociais e na distribuição própria, fomos mais além, queremos ter o nosso branding e foi uma pedra lançada que em breve germinará. O nosso espaço de merchandising:

Mas ainda há muito a fazer e lançar. Hoje teremos novidades sobre novos projetos e neste mês de aniversários algumas novidades serão ainda anunciadas.

Ano 2016

Este foi um ano com muita atividade, um ano intenso, recorde em visitas e páginas vistas e isso gerou os seus frutos. A equipa cresceu, o nosso trabalho expandiu-se para novas plataformas e fomos mesmo considerados os melhores.

Para lá de termos reforçado algumas das nossas plataformas, como o Usados, o Kids, o Fórum, o EmpresaHoje, para lá de termos criado novos grupos no facebook como Pplware@Energias, Pplware@Drone, Pplware@Humor, reforçamos e melhoramos a nossa NewsLetter:

Iniciámos uma rubrica no Porto canal, o Update Digital às quartas-feiras no Olá Maria, programa apresentado pela bonita apresentadora Maria Cerqueira Gomes. Há mais de um ano que mostramos, num formato mais light, o que o mundo da tecnologia traz para enriquecer a vida das pessoas. Além disso, fomos igualmente presença no Canal Q onde o Fernando Alvim conheceu um pouco da nossa história. Foi um ano onde demos passos interessantes numa plataforma que desconhecíamos, a Televisão.

Numa iniciativa importante para os conteúdos online em Portugal, a Media Capital promoveu um desafio ao país: escolher os melhores blogs nas suas categorias. O Pplware, com o voto dos seus leitores, foi o Blog do ano na área da Tecnologia e Inovação. Este título mostra a força que o Pplware tem na Internet portuguesa, mas mostra acima de tudo como somos acarinhados pelos nossos seguidores.

Criamos muitas ligações, estivemos a cobrir muitos eventos, fomos Media Partner dos mais relevantes eventos tecnológicos nacionais, como do WebSummit, por exemplo, e fomos testemunhas de muitas apresentações tecnológicas acontecidas um pouco por esta Europa fora. Mas há mais…

Em 2016 o Pplware voltou a juntar especialistas em áreas determinantes do segmento tecnológico e o Create Tech 2016 foi um sucesso.

Mas fizemos muito mais… milhares de artigos, percorremos milhares de quilómetros, recebemos e enviamos milhares de e-mails, trocamos milhares de minutos ao telefone e conversamos com milhares de pessoas nas redes sociais. Lançamos dezenas de passatempos que arrecadaram mais de meio milhão de participações. Foram muitos os prémios que entregamos neste ano.

Não parámos, estamos a trabalhar em alguns pontos que os nossos leitores nos solicitaram. Haverá para este próximo ano novos serviços, estamos a trabalhar a renovação das apps e estaremos em mais eventos, uns dentro e outros fora de portas.

2017

Este foi o melhor ano de sempre, o mais produtivo até à data e o mais desafiante. Tivemos meses de intenso trabalho porque o mundo tecnológico estava ao rubro. Foi um ano em que a equipa aumentou, onde tivemos projetos que extrapolaram as paredes do online.

Voltamos a mostrar a nossa força, voltamos a ser distinguidos com o título do Blog do Ano na categoria de Inovação e Tecnologia.

Aumentamos a nossa presença em várias áreas, nas redes sociais foi uma dessas áreas com o crescente de temáticas abangidas, divididas por grupo:

Humor – http://bit.ly/29W3Ia7

http://bit.ly/29W3Ia7 Android – http://bit.ly/2haGAX2

http://bit.ly/2haGAX2 Apple – http://on.fb.me/1qLVTa8

http://on.fb.me/1qLVTa8 Windows – http://on.fb.me/1M08IXj

http://on.fb.me/1M08IXj Linux – http://on.fb.me/1hfavYD

http://on.fb.me/1hfavYD Gaming – http://bit.ly/2haAZQt

http://bit.ly/2haAZQt Raspberry – http://on.fb.me/1jU44va

http://on.fb.me/1jU44va Networking – http://bit.ly/2haERRk

http://bit.ly/2haERRk Programação – http://bit.ly/2haMoQb

http://bit.ly/2haMoQb Hardware – http://bit.ly/2haH9A2

http://bit.ly/2haH9A2 Kodi – http://on.fb.me/1NpAj7w

http://on.fb.me/1NpAj7w Arduino – http://on.fb.me/SWToTm

http://on.fb.me/SWToTm Xiaomi – http://bit.ly/2hfd0Qi

http://bit.ly/2hfd0Qi Emprego – http://bit.ly/pplwareempregos

http://bit.ly/pplwareempregos Impressão 3D – http://bit.ly/2hf9THY

http://bit.ly/2hf9THY Fotografia – http://bit.ly/2hf7kpt

http://bit.ly/2hf7kpt Energias – http://bit.ly/2lEK4n0

http://bit.ly/2lEK4n0 Drones – http://bit.ly/2lnj658

http://bit.ly/2lnj658 Huawei – http://bit.ly/2oW65Pd

http://bit.ly/2oW65Pd Segurança – http://bit.ly/2sEpOnP

http://bit.ly/2sEpOnP Bitcoin – http://bit.ly/2zCFLil

http://bit.ly/2zCFLil Compras online – http://bit.ly/2scKQz1

Trabalhamos para colmatar uma promessa antiga, a de lançar aplicações mobile redesenhadas, projetamos e em 2018 o trabalho aparecerá feito, esse é o nosso desejo.

Temos hoje um canal de YouTube mais robusto, com conteúdo de alta qualidade de produção e fiabilidade de conteúdo, para fazer a diferença numa época onde a quantidade e o brejeiro enchem o cardápio de oferta multimédia ao utilizador. Queremos ser sempre fieis à nossa conduta.

Tivemos dezenas de passatempos, batemos o recorde de participações num único passatempo no dia em que oferecemos um iPhone X. Foram mais de 67 mil entradas de participação, o que gerou um buzz fantástico.

Não parámos, nem muito menos abrandamos. Estamos já a trabalhar em algo novo, estamos continuamente a melhorar o que temos e queremos contar sempre com mais participação do lado dos nossos, sempre fieis e atentos, leitores.

2018

Este foi um ano de duros desafios. Estivemos em eventos um pouco por todo o mundo. Deixámos a nossa presença em Espanha, em França, cobrimos eventos na Alemanha, Itália, Rússia, Marrocos, Estados Unidos e demos um salto à China.

Os nossos seguidores mostraram de novo a sua força e, renovando o compromisso com eles, fomos buscar pela 3.ª vez a vitória de Blog do Ano na categoria de Inovação e Tecnologia.

Passatempos praticamente todos os meses, ajuda no Consultório todas as semanas, cresceu o nosso auditório e estamos lado a lado com os melhores que gravitam na Internet nacional (generalistas). Os melhores guias práticos, as melhores análises, trabalhos pormenorizados que tocam as várias áreas do interesse tecnológico.

Porto Canal e Update Digital tem sido uma constante. Num formato diferente, vamos também alargando a nossa área de informação.

Este ano começou forte, estão para chegar boas novidades e haverá certamente um ano muito mais recheado de novidades.

2019

Foi o ano onde todos os recordes foram batidos, onde o número de visitantes surpreendeu pela quantidade e qualidade. Apontamos um número: 144 747 876, sim um número mágico. Mas foi apenas o reforçar da responsabilidade. Foi um ano onde estivemos em eventos um pouco por toda a Europa e acompanhamos a tecnologia de perto.

Entramos em novos segmentos, reforçamos mercados antigos e sustentamos uma posição. Foi um ano vintage. Continuamos com experiências na TV, e escrevemos o nosso nome em muitos eventos dentro de portas. Reforçamos a equipa, e até nasceram novos rebentos, gerações que um dia vão ler o que escrevemos.

Partimos para o ano seguinte muito fortes e com a alma cheia…. e eis que chegamos aqui. Este aniversário convida-nos à emoção, porra, 15 anos? Verdade, 15 anos de muita luta… e agora estamos numa outra frente de batalha. A pandemia está a segurar-nos, mas não nos vai parar, apenas estamos a demorar… calma, já lá vamos. A COVID-19 pode ficar na história, mas vamos passar este momento e juntar-nos para lá do online. A Internet hoje é a mesa de reuniões, o encontro para a conversa e a sala de aulas. Parabéns PPLWARE, parabéns aos nossos parceiros, ao Sapo e aos nossos fantásticos visitantes.

O Rosto Pplware

A longo dos anos fomos adaptando a nossa imagem e fomos melhorando o aspeto gráfico. Os vários templates aumentavam sucessivamente a nossa oferta informativa e permitiam uma maior dinâmica com os visitantes. Para os que não se lembram, deixamos as imagens do nosso aspeto inicial até aos dias de hoje.

Template v1.0

Template v2.0

Template v3.0

Template v4.0

Template v4.1

Template v5.0

Embora tivesse sido prometido em 2014, tal não foi possível pelas muitas alterações que pretendíamos. Assim a promessa de responsabilidade, de dinamismo, de usabilidade está cumprida.

Template v5.5

Sim, foi uma longa espera, mas o template está mudado, melhorado e traz alguns módulos que facilitam a vida ao utilizador.

Template v6.0

Está já em produção. Vai ser uma realidade dentro em breve. Um novo ar, modernizar a forma como apresentamos o melhor conteúdo. Vai valer a pena esperar!

Em resumo…

Esta resenha histórica obriga-nos a nunca nos desligarmos do nosso cordão umbilical, permanecendo estoicamente nos princípios que originaram Pplware.com.

2020 terá a continuidade de mais novidades fora de portas, novas versões nas nossas aplicações para o segmento mobile e novidades nos sistemas operativos para desktops. Mas hoje ainda teremos mais novidades.

Obrigado a todos, fiquem para a festa, são os nossos convidados de honra.