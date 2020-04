A Netflix tem no seu serviço de streaming inúmeros documentários de grande qualidade que, além do sucesso na plataforma, servem como conteúdo para muitas escolas. No entanto, com escolas fechadas a transmissão desses conteúdos não é possível e muitos são os alunos que não têm acesso ao serviço.

Para responder aos pedidos de professores, a Netflix acaba de disponibilizar documentários completos, filmes e séries no YouTube.

Há muito tempo que a Netflix permite que os professores passem os seus documentários nas salas de aula. No entanto, com as escolas fechadas, tal deixou de ser possível. Assim, a pedido de muitos professores, a Netflix fez uma seleção de recursos e séries documentais disponibilizando-os no seu canal do YouTube.

Além deste conteúdo, ainda podem encontrar documentos com atividades e questões relacionadas com o documentário assistido. Este conteúdo pode ser encontrado na descrição dos vídeos no YouTube.

Estes são os documentários disponibilizados no YouTube:

13th – Filme

Abstract – Série

Babies – Série

Chasing Coral – Filme

Explained – Série

Knock Down the House – Filme

Our Planet – Série

Period. End of Sentence. – Curta-metragem

The White Helmets – Curta-metragem

Zion – Curta-metragem

Este é um exemplo de um dos episódios da série Our Planet, disponíveis no canal:

Com esta ação, a Netflix pretende ajudar professores e alunos em todo o mundo. É importante referir que os conteúdos se encontram em inglês, no entanto, é possível ativar as legendas em português, sendo que durante os próximos dias esta questão será melhorada, com garantia de legendas mais completas em vários idiomas.

É claro, que além de alunos e professores, o conteúdo pode ser assistido por todos aqueles que não têm acesso à Netflix.