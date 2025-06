E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos para a estrada com o Polestar 3, acompanhámos todas as novidades da Apple no WWDC25, vimos as primeiras imagens do Hyundai IONIQ 6 N, e muito mais.

Será que os computadores quânticos conseguirão decifrar os códigos criptográficos atuais e desencadear um desastre de segurança à escala global? Esta é uma impressão que se pode certamente retirar de muitas notícias, sendo a mais recente a que reporta novas estimativas de que poderá ser 20 vezes mais fácil decifrar tais códigos do que se pensava anteriormente.

Uma startup espanhola apresentou recentemente um trator autónomo e elétrico que se adapta tanto aos campos agrícolas como a cenários de guerra, mostrando-se uma inovação com impacto real em múltiplos contextos.

A Apple revelou ontem muitas novidades no campo dos seus sistemas operativos. Estava prometida uma mudança grande e a empresa não defraudou os seus utilizadores. As novidades são muitas e agora é hora de recordar tudo o que foi revelado, nas suas muitas propostas.

Depois de todas as novidades apresentadas pela rival Apple, no que diz respeito a sistemas operativos, a Google aproveitou o dia de Portugal para lançar o novo Android 16 (versão final). Quais as novidades?

Os dobráveis estão a ganhar terreno e os fabricantes querem apostar neste mercado. Se todos conhecem as propostas da Samsung e de outros fabricantes, há uma mudança a acontecer na Europa. Uma nova proposta cativa os utilizadores e corre para o topo para se tornar o mais vendido. Descubra como o Pixel 9 Pro Fold da Google conquista a Europa e derruba gigantes como a Samsung.

O mundo tem aguardado os robotáxis da Tesla, pelo tanto que a empresa já falou sobre eles. Com o serviço perto de ser uma realidade, foi avistado um veículo, a circular pelas ruas de Austin sem condutor. Veja o vídeo!

A Mitsubishi prepara-se para introduzir uma rede de troca de baterias que promete revolucionar o carregamento de veículos elétricos, reduzindo o tempo de espera para meros 5 minutos. Esta inovação vai, certamente, tornar a mobilidade elétrica mais prática e acessível.

Num contexto onde a mobilidade energética e a autonomia se tornam cada vez mais importantes, a FOSSiBOT é uma marca a considerar neste segmento. A estação de energia portátil FOSSiBOT F2400 combina potência, silêncio, durabilidade e preço competitivo, tornando-se uma das soluções mais equilibradas do mercado europeu abaixo dos 700 €.

Baseado no Renault 4 E-Tech elétrico e desenvolvido no âmbito da parceria da Renault com os Bombeiros, o vision 4rescue demo-car é uma resposta prática às necessidades dos serviços de emergência modernos. Trata-se de um protótipo com um ecossistema de alta tecnologia que permite aos serviços de emergência trabalhar mais eficazmente em situações críticas.

Para além da fama dos carros da Xiaomi, estas propostas estão a conquistar recorde atrás de recorde em diversos circuitos. Isso revela a eficácia destes modelos e as suas capacidades. A mais recente prova veio de Nürburgring, na Alemanha, onde o Xiaomi SU7 Ultra bateu um novo recorde.

Após o sucesso do Hyundai IONIQ 5 N, a marca dá mais um passo audaz na sua jornada de eletrificação. Veja as primeiras imagens deste veículo 100% elétrico, com o qual a Hyundai pretende reforçar o compromisso com a condução de alto desempenho.

Fomos para a estrada com o Polestar 3, um SUV que não deixa ninguém indiferente. Com uma autonomia ao nível do prometido, este modelo da marca sueca é um claro divisor de águas no seu segmento. Não é um automóvel barato, mas a qualidade tem sempre um preço.