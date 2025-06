Vision 4rescue: uma resposta às necessidades dos serviços de emergência modernos

Baseado no Renault 4 E-Tech elétrico e desenvolvido no âmbito da parceria da Renault com os Bombeiros, o vision 4rescue demo-car é uma resposta prática às necessidades dos serviços de emergência modernos. Trata-se de um protótipo com um ecossistema de alta tecnologia que permite aos serviços de emergência trabalhar mais eficazmente em situações críticas.

Veículo totalmente operacional, o vision 4rescue explora a forma como o design pode servir a comunidade e apoiar uma resposta mais eficiente e mais coordenada dos serviços de emergência.

Segundo a informação avançada pela Renault, o vision 4rescue baseia-se no conhecimento avançado da empresa sobre as necessidades dos serviços de emergência, adquirido através de uma parceria formada com os serviços de bombeiros de 19 países, incluindo Portugal, há mais de 15 anos.

O demo-car faz parte do ecossistema de alta tecnologia desenvolvido pela Software République, um grupo de sete empresas francesas com experiência combinada em mobilidade inteligente, segura e sustentável, com base numa parceria com três serviços de bombeiros em particular.

O ecossistema foi concebido para normalizar as diferentes tecnologias utilizadas pelos serviços de emergência para uma resposta mais rápida e mais coordenada, dispondo de 20 soluções interconectadas.

O demo-car funciona como um centro de comando móvel e conectado, capaz de analisar a situação e adaptar a resposta dos serviços de emergência em tempo real, independentemente das circunstâncias.

Além disso, possui equipamentos inovadores e integrados, como um drone de vigilância, e uma série de compartimentos de arrumação específicos para equipamentos.

Um design que se adapta a cada missão

Baseado no Renault 4 E-Tech elétrico, o vision 4rescue é um veículo totalmente funcional desenvolvido especificamente para responder às necessidades dos serviços de bombeiros modernos.

A par de uma carroçaria robusta e elevada, dispõe de um segundo motor elétrico no eixo traseiro para uma tração integral permanente, que lhe permite cumprir a sua missão em qualquer tipo de terreno.

Adotando códigos gráficos inspirados no mundo dos serviços de socorro, o vision 4rescue pauta-se por fortes contrastes entre os materiais mate e brilhantes utilizados no veículo.

Concebido para a ação, a nova pintura vermelha da carroçaria foi inspirada nas cores ondulantes do fogo, realçada por linhas verde-amarelas fluorescentes que correm na diagonal, exprimindo urgência.

Interior que facilita o trabalho dos bombeiros

De acordo com a Renault, "foi dada verdadeira ênfase a todos os pormenores do interior", concebido em estreita colaboração com os serviços de bombeiros, com a segurança em mente.

O painel de bordo é baseado no Renault 4 E-Tech elétrico, mas com várias referências ao mundo dos bombeiros.

Assumindo-se como um verdadeiro centro de comando móvel e ligado, a porta traseira do Renault vision 4rescue abre-se para uma bagageira compartimentada:

Na parte superior , a prateleira traseira é substituída por uma mesa deslizante e dois ecrãs ligados a um computador de alta potência, transformando o veículo num escritório sobre rodas. Isto permite que os serviços de emergência controlem o drone de observação e comuniquem com outros intervenientes no terreno utilizando as antenas de ligação na caixa do tejadilho.

Na parte inferior, apresentam-se duas caixas de arrumação concebidas para guardar o equipamento de emergência necessário aos bombeiros, incluindo capacetes e sacos, bem como equipamento eletrónico (tablets, walkie-talkies, etc.), que permanece sempre carregado.

O Vision 4rescue tira o máximo partido da composição genética do Renault 4 E-Tech elétrico: a soleira de carga baixa e a bagageira plana e retangular facilitam a instalação e a utilização das caixas de arrumação, enquanto a porta traseira comprida protege das intempéries o trabalho em frente a este centro de comando móvel.