Veículos elétricos carregados em 5 minutos? Mitsubishi cria rede de troca de baterias

A Mitsubishi prepara-se para introduzir uma rede de troca de baterias que promete revolucionar o carregamento de veículos elétricos, reduzindo o tempo de espera para meros 5 minutos. Esta inovação vai, certamente, tornar a mobilidade elétrica mais prática e acessível.

Rede de troca de baterias para carregamentos ultrarrápidos

O ambicioso programa piloto arrancará com uma frota superior a 150 veículos elétricos (VE) comerciais, concebidos especificamente para a troca de baterias. Adicionalmente, serão implementadas 14 estações modulares de troca, estrategicamente localizadas no núcleo urbano mais povoado.

Esta iniciativa, que conta com o apoio do "Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico para a Promoção de Novas Energias" do Governo Metropolitano de Tóquio, tem como meta principal auxiliar o Japão a diminuir as suas emissões de gases com efeito de estufa em 46%, tomando como referência os níveis de 2013, até ao ano de 2030.

O objetivo final é alcançar a neutralidade carbónica até 2050, alinhando-se com os compromissos ambientais globais.

Antecedentes bastante promissores

A transição para um paradigma de transporte mais sustentável é reforçada por um projeto piloto de menor escala, conduzido em Quioto durante o ano de 2024. Esta fase experimental demonstrou com sucesso a exequibilidade da troca de baterias entre diferentes marcas de veículos, especificamente em frotas comerciais dedicadas a entregas e em serviços de táxi.

O referido teste, que envolveu a colaboração da Yamato Transport, da Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) e da empresa norte-americana Ample, sediada na Califórnia e especializada em sistemas de troca de baterias, validou a eficácia da plataforma da Ample.

Ficou provado que esta solução tecnológica consegue operar de forma eficiente com uma variedade de tipos de veículos e fabricantes distintos, o que abre portas para uma maior interoperabilidade no setor.

Além disso, a Yamato Transport, que é a maior empresa de logística do Japão e uma das primeiras a adotar a eletrificação de frotas, será a primeira grande cliente a utilizar os novos veículos elétricos com baterias substituíveis para operações de entrega.

O setor dos transportes foi responsável por cerca de 19% das emissões totais de CO2 do país em 2022, tornando a eletrificação das frotas comerciais uma prioridade estratégica nos esforços de descarbonização do Japão. O consórcio de Tóquio tem como meta tempos de troca de baterias de apenas cinco minutos. Ao contrário do carregamento ou reabastecimento convencional, a troca de baterias é totalmente automatizada - os motoristas nunca precisam de sair dos seus veículos.

Afirmou a Mitsubishi Motors, num comunicado de imprensa.

