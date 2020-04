DnaNudge modificado para obter testes à Covid-19 de forma rápida

Estamos a entrar numa fase onde os testes serão importantíssimos para “abrir a sociedade” às pessoas. Análises rápidas são necessárias para se poder perceber o nível de contágio. Atualmente, os testes que são feitos, para se saber se um cidadão está infetado com o novo coronavírus, demoram entre 24 a 48 horas a chegar. Além disso, só é gratuito, se a pessoa em questão apresentar sintomas. Contudo, imagine como seria se a descoberta da infeção estivesse à distância de um dispositivo que lhe dá os resultados em tempo recorde.

Com o tempo passar, a investigação traz-nos mais tecnologia e novos testes. Este será o caminho para aliviar o mundo desta pandemia.

COVID-19: Aparelho fornece resultados em cerca de uma hora

Chama-se Lab-in-Cartridge e trata-se de um kit que fornece resultados rápidos, sem ser necessário recorrer a um laboratório. A tecnologia utiliza uma técnica, de nome Reação em Cadeia da Polimerase (RCP), de modo a detetar a Covid-19 e fornecer resultados em pouco mais que uma hora.

A máquina é uma inovação da DnaNudge, criada por Chris Toumazou, professor no Imperial College London. Após um primeiro teste bem-sucedido, em pacientes com a Covid-19, tem sido agora testada em grupos maiores de pacientes.

A fim de contribuir para o alcance da meta diária de testes realizados, no Reino Unido, a avaliação da sua eficácia vai envolver testes clínicos realizados em grande escala. Isto, porque o objetivo é que a implementação deste novo método de deteção da Covid-19 seja feita a nível nacional. Para isso, o Departamento de Saúde e Assistência Social, do Reino Unido, adquiriu 10 mil tubos de teste, para serem enviados a clínicas.

Lab-in-Cartridge faz testes sem recorrer a um laboratório

Confiantes quanto à sua eficácia, especialistas do Imperial College Healthcare NHS Trust e do Imperial College London estão a trabalhar em conjunto com a equipa do DnaNudge. Esta parceira prevê permitir que o novo teste seja feito a pacientes e profissionais de saúde.

De acordo com o Imperial College, uma das vantagens do aparelho é o facto de o teste ao ARN do vírus, através da RCP, não requerer nenhum tratamento e os resultados serem obtidos fora de um laboratório. Este processo é possível através da NudgeBox, patenteada pela DnaNudge. Esta caixa efetua e processa a análise.

Ao contrário das análises conhecidas, este permite que o cotonete, com a amostra de ADN do paciente, seja colocado diretamente no tubo e depois inserido na caixa de análise.

Os resultados dos vários testes são animadores

Chris Toumazou, CEO e cofundador da DnaNudge e fundador do Instituto de Engenharia Biomédica, no Imperial College London, revelou

“Os resultados iniciais dos testes feitos com a nossa tecnologia, em pacientes da Covid-19, foram excelentes. O teste da DnaNudge provou-se imune aos laboratórios, com serviço imediato, podendo ser distribuído em grande escala. Então, acreditamos que tem um grande potencial, na realização massificada de testes, durante a pandemia da Covid-19.”

O dispositivo que serviu de base a este novo teste à Covid-19 foi lançado ao público, em novembro de 2019. O aparelho inicial focava-se na análise e mapeamento do perfil genético dos utilizadores, a fim de dar informações acerca das principais características relacionadas com a sua nutrição.

