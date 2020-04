A Play Store com alguma frequência entra em saldos. Como tal, hoje apresentamos-lhe uma nova seleção de 6 jogos pagos para Android que pode ter sem gastar um cêntimo ou a preços reduzidos.

Mas atenção, por tempo limitado!

Jogos Android pagos gratuitos ou em promoção

Monopoly – the money & real-estate board game!

Compre, venda e planeie o seu caminho até à riqueza. Este clássico dos jogos de tabuleiro está disponível para Android e iOS, podendo jogar com a sua família em casa, ou com amigos e familiares que estão longe.

Homepage: Marmalade Game Studio

Preço: 4,49 € 2,79 € (termina em 1 dia)

Pontuação: 4,1 Estrelas

Cluedo

O mesmo criador de Monopoly, Cluedo está também a preço de promoção. Aliás, todos os jogos pagos do Marmalade Game Studio estão com desconto, por isso vale a pena aproveitar!

O objetivo do jogo Cluedo é determinar quem matou a vítima do jogo, onde o crime ocorreu e qual arma usada. Cada jogador assume o papel de um dos seis suspeitos e tenta deduzir a resposta correta movendo-se estrategicamente ao redor de um tabuleiro representando os aposentos de uma mansão e coletando pistas sobre as circunstâncias do assassinato dos outros jogadores.

Homepage: Marmalade Game Studio

Preço: 2,39 € 0,99 € (termina em 1 dia)

Pontuação: 4,3 Estrelas

Football Manager 2020 Mobile

Já que as competições de futebol no mundo real estão paradas, a solução para os amantes do desporto estará nos jogos de vídeo.

Football Manager 2020 Mobile está agora disponível com grande desconto para que, finalmente, possa construir rapidamente a sua equipa de sonho, vencer títulos e sentir todas as emoções enquanto ascende ao topo do mundo do futebol, onde e quando quiser.

Homepage: SEGA

Preço: 9,99 € 6,99 € (termina em 1 dia)

Pontuação: 4,1 Estrelas

Destructive physics: demolitions simulation

Este pode ser o jogo ideal para aliviar o stress de estar fechado em casa. Basicamente, o que tem que fazer é explorar mundos e destruir o que aparece à sua frente.

O programador tem outros jogos também em promoção e muitos outros completamente gratuitos.

Homepage: Kreiz-Land Games

Preço: 9,99 € 5,99 € (termina em 4 dias)

Pontuação: 4,6 Estrelas

Empire Warriors TD Premium: Jogo de estratégia RPG

Para os fãs de jogos de estratégia, Empire Warriors TD Premium poderá ser uma escolha acertada. Este jogo acontece num mundo de fantasia, Loria, onde Humanos, Elfos, Anões, Ogres, Trolls e muitas outras criaturas míticas convivem e travam lutas épicas.

Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting

Mergulhe na escuridão e experimente um incrível RPG de fantasia, onde quem manda é o seu cavaleiro das trevas. O jogo disponibiliza vários modos e luta, conjuntos de armas robustas e pode ser jogado offline.